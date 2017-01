Mitgliederversammlung des Stahlrad Laatzen von 1897 e.V.

Diese wurde vom 1. Vorsitzenden des Vereins – Friedrich Schleenbecker – mit einer Gedenkminute für die in 2015 verstorbenen Mitglieder eröffnet.Im Anschluss stellte Schleenbecker im Geschäftsbericht die Lage des Vereins dar und gab einen pointierten Rückblick auf das Jahr 2016, welcher dann noch durch den 2. Vorsitzenden – Bodo Gumboldt – und die jeweiligen Koordinatoren ergänzt wurde.Neben Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft im Bund Deutscher Radfahrer wurden insbesondere Ingrid Brückmann und Joachim Hünemörder für ihre jeweils 20-jährige Vorstandsarbeit im Stahlradverein geehrt.Auch die erfolgreichsten RTF-Fahrer des Vereins des vergangenen Jahres wurden geehrt.Nach einem kleinen bebilderten Jahresrückblick - in welchem besonders Ingrid Duve Erwähnung fand - erfolgte die Neuwahl verschiedener Vorstände.Als der "offizielle Teil" der Versammlung geschlossen wurde, wurden die Ereignisse des vergangenen Jahres und die Ziele für das aktuelle Jahr in gemütlicher Runde besprochen :-)Ein wirklich gelungener Abend und für mich eine besondere Überraschung, denn ich wurde als Ortsschildsprintkönig geehrt.