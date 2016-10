Auf Wunsch eines einzelnen Herrn aus Übersee...

Andrea und ich (besonders ICH!) haben viele Jahre geraucht, und zwar am intensivsten in Gesellschaft! Bei den samstäglichen DoKo-Runden habe ich alleine 2 Schachteln John Player's (die Roten) geraucht. Und bei den Proben im Übungsraum ging auch pro Übungsabend eine Schachtel drauf.Natürlich haben wir auch immer wieder mal versucht, aufzuhören, aber es hat nie sehr lange funktioniert...Aber dann kam der 31.05.1993...Das war wohl der erste "Weltnichtrauchertag", wenn ich mich recht erinnere. Jedenfalls machten die im Fernsehen da eine Sondersendung zu dem Thema. Es gab eine Reihe von Kandidaten und einen Hypnotiseur, mit dessen Hilfe den Kandidaten das Rauchen abgewöhnt werden sollte. Der Hypnotiseur wies darauf hin, daß das auch bei den Fernsehzuschauern funktionieren würde.Das ist ja nun 23 Jahre her, aber diese Sendung werden wir nie vergessen!Der Hypnotiseur zeigte uns eine wunderschöne Landschaft mit Wald, einem See, friedlich grasenden Tieren, bei schönem, sonnigem Wetter und blauem Himmel. Dazu hörte man eine passende Musik, die einem ein richtig gutes Gefühl gab. Dazu forderte der Mann uns auf, uns die frische, saubere und würzige Luft vorzustellen, die man dort einatmet.Und dann kam der brutale Kontrast: Er zeigte uns Bilder von Raucherlungen, Raucherbeinen und was es sonst noch an üblen Folgen des Rauchens gibt. Und er forderte uns auf, uns eine Zigarette anzuzünden und den Rauch mit aller Gewalt einzuatmen, also richtig tiefe Lungenzüge zu machen! Und dabei sollten wir uns ausmalen, wie der Rauch mit all dem Teer und Nikotin auch in die kleinsten Verästelungen des Lungengewebes gelangt und wie sich das alles auf die Blutgefässe auswirkt, eben genau so, wie man es gerade bei den Fotos gesehen hat. Ich kann euch sagen, diese Zigarette, die wir jeder damals geraucht haben in Verbindung mit den extremen Lungenzügen, hat so grauenhaft geschmeckt, daß wir sie nicht zu Ende geraucht und ausgemacht haben! Und wir haben seitdem bis zum heutigen Tag nie wieder auch nur eine einzige Zigarette angerührt!Und wir haben nicht, wie sonst üblich, 10 Kilo zugenommen, sondern wir haben in den ersten Jahren sogar ordentlich abgenommen!! Selbst heute, wo ich mich wegen der MS kaum noch selbst bewegen kann, wiege ich bei 1,87 zwischen 86 und 87 Kilo. Und übrigens, ein schöner MALT WHISKY schmeckt mir ab und zu immer noch - auch ohne Zigarette dazu ;-)))