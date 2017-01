Blitzeis in der Region Hannover

Ehrenamtliche DRK-Retter unterstützen den Rettungsdienst

In den frühen Abendstunden kam es in der Region Hannover in vielen Orten zu Blitzeis, im Rahmen des erweiterten Rettungsdienstes konnten wir den Regelrettungsdienst bei dem erhöhten Einsatzvorkommen unterstützen.Mit fünf Helfern konnte die DRK Bereitschaft Laatzen innerhalb kürzester Zeit zwei Rettungswagen qualifiziert besetzten und somit insgesamt vier Einsätze abarbeiten.Durch die vereisten Straßen war es auch für die Einsatzkräfte eine Herausforderung die Straßen zu befahren und ihre Notfälle abzuarbeiten. Gerade in diesen Momenten zeigt sich wie wichtig das ehrenamtliche Engagement unserer Helfer ist um im Notfall schnell Hilfe zu leisten.Wer Interesse an der ehrenamtlichen Mitarbeit bei der Laatzener DRK-Bereitschaft hat, kann sich im Internet unter www.DRK-LAATZEN.de informieren. (hent)