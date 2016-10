Ziel im Visier beim Vereine- und Gruppenschießen der Billenhauser Schützen

Meistbeteiligung

Die besten 10 Teiler (ohne aktive Schützen)

Gruppenwertung

Bei der Wertung der besten Blattl wurden die aktiv schießenden Schützen nicht berücksichtigt. Mit einem 10,0-Teiler sicherte sich Gregor Broll (Soldaten-u. Kameradschaftsverein) den Spitzenplatz vor Wolfgang Thoma (Skt. Leonhards Gang) mit einem 12,2-Teiler und David Schlosser (Jung-Gesellen-Club) mit einem 17,1-Teiler. Sie wurden wie die weiteren 10 besten Blattlschützen mit Geld- und Sachpreisen belohnt.Die maximal möglichen 200 Ringe wurden von Helmut Lerchner für die Familie Lerchner erreicht. Mit 199 Ringen folgte Karl Heiligmann für die Radler. Platz drei mit 198 Ringen erreichte Helmut Lerchner für den Aquarienverein.Das beste Gruppenergebnis lieferte mit 770 von 800 möglichen Ringen die Familie Lerchner und wurde dafür mit dem von der Raiffeisenbank gestifteten Wanderpokal bedacht. Mit je 754 Ringen folgten der Aquarienverein und der Soldaten- und Kameradschaftsverein, vor dem Musikverein mit 752 Ringen und der Nordic-Walking-Gruppe mit 749 Ringen. Ihre Leistungen wurden mit Gutscheinen zum Besuch der örtlichen Pizzeria belohnt. Den 5-Liter Apfelsaft-Trostpreis für den letzten Platz bekam die Gruppe vier des Aquarienvereins.Platz -Schützen- -Verein / Gruppierung-1 - - - 17 - - - Aquarienfreunde2 - - - 15 - - - Radler3 - - - 14 - - - Firefighter3 - - - 14 - - - Lerchner u. Co.4 - - - 12 - - - Nordic Walker4 - - - 12 - - - Soldaten-u. Kameradschaftsverein5 - - - 10 - - - Jung-Gesellen-Club5 - - - 10 - - - Musikverein6 - - - 7 - - - Gartenbauverein7 - - - 6 - - - Sportverein Abt. Fußball8 - - - 5 - - - Die Mayers8 - - - 5 - - - Förderkreis Fußball9 - - - 4 - - - Heiligmann u. Co9 - - - 4 - - - Skt. Leonhards Gang10,0 -Teiler: - - Broll, Gregor - - - Soldaten-u. Kameradschaftsverein12,2 -Teiler: - - Thoma, Wolfgang - - - Skt. Leonhards Gang17,1 -Teiler: - - Schlosser, David - - - Jung-Gesellen-Club20,0 -Teiler: - - Witopil, Alexander - - - Aquarienfreunde22,1 -Teiler: - - Fischer, Markus - - - Sportverein Abt. Fußball23,0 -Teiler: - - Lerchner, Marianne - - - Lerchner u. Co.25,0 -Teiler: - - Negele, Andreas - - - Jung-Gesellen-Club31,7 -Teiler: - - Klein, Tobias - - - Firefighter33,2 -Teiler: - - Laible, Alexander - - - Sportverein Abt. Fußball37,2 -Teiler: - - Lerchner, Manfred - - - Musikverein770 Ringe: - Lerchner u. Co. - (1)- - - 200 Ringe: - 100 - - 100 - - Lerchner, Helmut- - - 194 Ringe: - 98 - - 96 - - Lerchner, Manfred- - - 188 Ringe: - 94 - - 94 - - Bergmann, Jürgen- - - 188 Ringe: - 93 - - 95 - - Hohenegger, Andrea754 Ringe: - Aquarienfreunde (1)- - - 198 Ringe: - 100 - - 98 - - Lerchner, Helmut- - - 188 Ringe: - 93 - - 95 - - Renner, Klaus- - - 185 Ringe: - 91 - - 94 - - Käser, Marie-Theresa- - - 183 Ringe: - 93 - - 90 - - Ehmann, Peter754 Ringe: - Soldaten-u. Kameradschaftsverein (1)- - - 194 Ringe: - 97 - - 97 - - Schmid, Gerhard- - - 190 Ringe: - 94 - - 96 - - Schmid, Wolfgang- - - 186 Ringe: - 91 - - 95 - - Klein, Elisabeth- - - 184 Ringe: - 90 - - 94 - - Broll, Johann752 Ringe: - Musikverein (1)- - - 194 Ringe: - 95 - - 99 - - Lerchner, Manfred- - - 188 Ringe: - 95 - - 93 - - Jeckle, Frank- - - 188 Ringe: - 94 - - 94 - - Hofmann, Jürgen- - - 182 Ringe: - 92 - - 90 - - Goldstein, Isabell749 Ringe: - Nordic Walker (1)- - - 197 Ringe: - 97 - - 100 - - Heider, Alois- - - 187 Ringe: - 94 - - 93 - - Wohllaib, Walter- - - 185 Ringe: - 91 - - 94 - - Bonk, Bettina- - - 180 Ringe: - 90 - - 90 - - Hennings, Joris LP745 Ringe: - Skt. Leonhards Gang (1)- - - 196 Ringe: - 99 - - 97 - - Schmid, Gerhard- - - 189 Ringe: - 95 - - 94 - - Thoma, Wolfgang- - - 182 Ringe: - 93 - - 89 - - Klein, Lisa- - - 178 Ringe: - 87 - - 91 - - Thoma, Ursula734 Ringe: - Die Mayers- - - 195 Ringe: - 96 - - 99 - - Mayer, Hans- - - 182 Ringe: - 91 - - 91 - - Mayer, Hans-Peter- - - 180 Ringe: - 87 - - 93 - - Mayer, Robert- - - 177 Ringe: - 88 - - 89 - - Mayer, Nadine729 Ringe: - Firefighter (1)- - - 188 Ringe: - 94 - - 94 - - Klein, Fabian- - - 185 Ringe: - 96 - - 89 - - Dempfle, Helmut- - - 178 Ringe: - 88 - - 90 - - Hillemeyr, Verena- - - 178 Ringe: - 89 - - 89 - - Danner Georg Jun.,729 Ringe: - Gartenbauverein (1)- - - 187 Ringe: - 92 - - 95 - - Thoma, Wolfgang- - - 186 Ringe: - 92 - - 94 - - Janetschke, Ferdinand- - - 181 Ringe: - 92 - - 89 - - Konrad, Brigitte- - - 175 Ringe: - 86 - - 89 - - Horber, Ramona725 Ringe: - Lerchner u. Co. (2)- - - 187 Ringe: - 94 - - 93 - - Hohenegger, Georg- - - 183 Ringe: - 92 - - 91 - - Lerchner, Norbert- - - 179 Ringe: - 92 - - 87 - - Schmid, Werner- - - 176 Ringe: - 92 - - 84 - - Bergmann, Lydia724 Ringe: - Jung-Gesellen-Club (1)- - - 187 Ringe: - 92 - - 95 - - Negele, Andreas- - - 185 Ringe: - 94 - - 91 - - Klein, Fabian- - - 177 Ringe: - 89 - - 88 - - Schlosser, David- - - 175 Ringe: - 85 - - 90 - - Schimana, Josef717 Ringe: - Radler, Damen (1)- - - 192 Ringe: - 94 - - 98 - - Berger, Elisabeth- - - 179 Ringe: - 88 - - 91 - - Heiligmann, Ingrid- - - 176 Ringe: - 90 - - 86 - - Thoma, Ursula- - - 170 Ringe: - 86 - - 84 - - Broll, Petra714 Ringe: - Musikverein (2)- - - 182 Ringe: - 91 - - 91 - - Janetschke, Julia- - - 180 Ringe: - 85 - - 95 - - Kattler, Mathias- - - 180 Ringe: - 90 - - 90 - - Glogger, Ulli- - - 172 Ringe: - 89 - - 83 - - Brückmann, Claus706 Ringe: - Radler, Stadlradler (1)- - - 199 Ringe: - 99 - - 100 - - Heiligmann, Karl- - - 176 Ringe: - 85 - - 91 - - Schnitzler, Hans- - - 171 Ringe: - 93 - - 78 - - Berger, Hans LP- - - 160 Ringe: - 78 - - 82 - - Hennings, Joris LP705 Ringe: - Heiligmann u. Co (1)- - - 197 Ringe: - 98 - - 99 - - Heiligmann, Norbert- - - 186 Ringe: - 96 - - 90 - - Heiligmann, Martin- - - 164 Ringe: - 79 - - 85 - - Gaida, Bernhard- - - 158 Ringe: - 79 - - 79 - - Heiligmann, Tania703 Ringe: - Aquarienfreunde (2)- - - 181 Ringe: - 92 - - 89 - - Witopil, Alexander- - - 176 Ringe: - 88 - - 88 - - Teichner, Wolfgang- - - 174 Ringe: - 85 - - 89 - - Witopil, Norbert- - - 172 Ringe: - 83 - - 89 - - Egger, Richard700 Ringe: - Förderkreis Fußball- - - 194 Ringe: - 99 - - 95 - - Mayer, Hans- - - 181 Ringe: - 91 - - 90 - - Broll, Johann- - - 165 Ringe: - 79 - - 86 - - Schmid, Michael- - - 160 Ringe: - 78 - - 82 - - Witopil, Werner700 Ringe: - Sportverein Abt. Fußball- - - 190 Ringe: - 96 - - 94 - - Schmid, Wolfgang- - - 174 Ringe: - 84 - - 90 - - Laible, Alexander- - - 172 Ringe: - 88 - - 84 - - Dempfle, Helmut- - - 164 Ringe: - 86 - - 78 - - Fischer, Thomas686 Ringe: - Firefighter (2)- - - 178 Ringe: - 88 - - 90 - - Hartberger, Martin- - - 176 Ringe: - 90 - - 86 - - Dempfle, Thomas- - - 167 Ringe: - 86 - - 81 - - Schnitzler, Nico- - - 165 Ringe: - 82 - - 83 - - Bürgel, Johannes685 Ringe: - Radler, Kilometerfresser- - - 189 Ringe: - 95 - - 94 - - Thalhofer, Hermann- - - 169 Ringe: - 88 - - 81 - - Negele, Albert- - - 164 Ringe: - 81 - - 83 - - Wohllaib, Max- - - 163 Ringe: - 84 - - 79 - - Bonk, Markus LP671 Ringe: - Jung-Gesellen-Club (2)- - - 173 Ringe: - 90 - - 83 - - Bergmann, Jürgen- - - 168 Ringe: - 85 - - 83 - - Dempfle, Thomas- - - 166 Ringe: - 83 - - 83 - - Schnitzler, Nico- - - 164 Ringe: - 86 - - 78 - - Klein, Tobias671 Ringe: - Nordic Walker (2)- - - 171 Ringe: - 82 - - 89 - - Vogg, Ursula- - - 171 Ringe: - 85 - - 86 - - Konrad, Brigitte- - - 171 Ringe: - 86 - - 85 - - Hofmann, Jürgen- - - 158 Ringe: - 75 - - 83 - - Wohllaib, Brigitte669 Ringe: - Soldaten-u. Kameradschaftsverein (2)- - - 173 Ringe: - 86 - - 87 - - Dempfle, Helmut- - - 170 Ringe: - 87 - - 83 - - Broll, Gregor- - - 168 Ringe: - 82 - - 86 - - Danner, Georg sen.- - - 158 Ringe: - 81 - - 77 - - Fischer, Thomas663 Ringe: - Lerchner u. Co. (3)- - - 174 Ringe: - 89 - - 85 - - Lerchner, Marianne- - - 173 Ringe: - 89 - - 84 - - Losert, Marion- - - 158 Ringe: - 73 - - 85 - - Lerchner, Veronika- - - 158 Ringe: - 74 - - 84 - - Hohenegger, Rita644 Ringe: - Aquarienfreunde (3)- - - 165 Ringe: - 78 - - 87 - - Bronnenmyer, Elke- - - 160 Ringe: - 82 - - 78 - - Jakob, Thomas- - - 160 Ringe: - 82 - - 78 - - Vogele, Erich- - - 159 Ringe: - 73 - - 86 - - Witopil, Werner643 Ringe: - Firefighter (3)- - - 163 Ringe: - 77 - - 86 - - Schimana, Josef- - - 162 Ringe: - 74 - - 88 - - Negele, Andreas- - - 160 Ringe: - 79 - - 81 - - Drexel, Daniela- - - 158 Ringe: - 79 - - 79 - - Klein, Tobias587 Ringe: - Soldaten-u. Kameradschaftsverein (3)- - - 152 Ringe: - 75 - - 77 - - Fischer, Werner- - - 148 Ringe: - 78 - - 70 - - Glogger, Georg- - - 147 Ringe: - 70 - - 77 - - Schmid, Bruno- - - 140 Ringe: - 67 - - 73 - - Schmid, Michael567 Ringe: - Nordic Walker (3)- - - 155 Ringe: - 71 - - 84 - - Micheler, Ernst- - - 150 Ringe: - 79 - - 71 - - Mayer, Anneliese- - - 132 Ringe: - 67 - - 65 - - Hennings, Gabriele- - - 130 Ringe: - 70 - - 60 - - Konrad, Karl566 Ringe: - Aquarienfreunde (4)- - - 156 Ringe: - 80 - - 76 - - Egger, Uschi- - - 138 Ringe: - 62 - - 76 - - Teichner, Ramona- - - 138 Ringe: - 67 - - 71 - - Schlichting, Conny- - - 134 Ringe: - 66 - - 68 - - Schmid, Michael