Wir waren schon zu jeder Jahreszeit einmal in Olsberg, aber noch nie im Winter. Und da wir an dem Tag einen Termin in Brilon hatten und Olsberg sozusagen um die Ecke war, haben wir Olsberg auch noch einen Kurz-Besuch abgestattet. Mich hat vor allem der Kurpark im Winter gereizt; weil es aber so eisig war (auch der Wind), haben wir uns nur kurz dort aufgehalten.