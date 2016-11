Neueröffnung vom Rewe Markt in Korbach 30.11. 2016!

Am Mittwoch den 30.11. wurde in der Hansestadt Korbach

der neue Rewe Markt in der Willdunger-Landstraße 6 eröffnet.

Die Eröffnungsfeier war sehr gut. Es waren sehr viele Leute da.

Zur Neueröffnung gab es für die Kunden ein Glas Sekt oder Orangensaft.

Der Neue Rewe Markt ist sehr schön geworden. Er ist sehr übersichtlich

mann findet alles sofort ohne lange suchen zu müssen die Mitarbeiter von Rewe sind auch alle sehr nett. Bei der Eröffnungsfeier waren zirka 300 Leute.

Ich bin sehr glücklich darüber das wir jetzt auch endlich einenRewe Markt hier bei uns in der Hansestadt Korbach haben.

Der Rewe Markt hat von Montag bis Samstag von 8 Uhr 00 bis 22 Uhr 00 geöffnet.

Es lohnt sich auf jeden Fall vorbei zu kommen.



Also ihr lieben wir sehen uns im neuen Rewe Markt in Korbach!





Ein Beitrag von Jürgen Hamel Bürgerreporter für Myheimat in Korbach!

