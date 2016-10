Unterwegs mit Ucki

Meine Schöpferin, die Stephanie, hatte an ihrem ersten Urlaubstag, der leider regnerisch war, ein bisschen Langeweile... Und da sie selbst im Wohnwagen allerhand Dinge aufbewahrt, die man dort nicht vermuten würde, wie zum Beispiel Wollreste, war ich in eine paar Stunden "geboren". Ich sollte Ucki heißen, weil ich in der Uckermark geboren wurde. Am Abend bekam ich dann noch eine grüne Hose, weil ein Schweinchen von Welt kann ja nicht nackt herum laufen! So durfte ich dann gleich mit zum Sonnenuntergang anschauen. Was für ein Spektakel und jeden Abend anders! Ansonsten bin ich mit Michel, Stephanie und Ida quer durch die Uckermark gereist. Ich durfte meist auf dem Armaturenbrett reisen, oder am Rucksack. Übrigens habe ich später auch noch einen Hosenträger bekommen, denn ein Schwein, welches dauernd die Hose verliert, ist wirklich kein guter Reisebegleiter! Was ich sonst so gesehen und erlebt habe, könnt ihr auf den Fotos sehen.