Lissabon am 13.07.1999

Die Bilder habe ich von meinen Papierfotos abfotografiert, da ich zu diesem Zeitpunkt noch keine Digital-Kamera hatte. Deshalb ist die Bild-Qualität nicht ganz so schön. Außerdem war das Wetter (als wir um 6 Uhr von Carvoeiro an der Algarve losfuhren) neblig, kühl und regnerisch und hielt sich auch in Lissabon noch eine Weile. Erst gegen 10.30 Uhr wurde es sonnig und sehr warm (und das für den Rest des Tages).Inspiriert dazu (diese Bilder von den Papierfotos abzufotografieren) wurde ich durch den Neujahrsfilm "Das Traumschiff - Kreuzfahrt ins Glück" mit dem Hochzeitsreiseziel "Lissabon"!