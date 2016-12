Weihnachtsfeier á la Fußball

Weihnachtsfeier der Damen und Senioren mit Hollywood-Flair.

1/2 Hähndl vom Wagen als Weihnachtsbraten? Das ist einmal was anderes.Außerdem gab es das große Schrottwichteln. Interessant, was dabei alles zum Vorschein kam.Anschließend führten die Damen eine Kurzgeschichte eines Paares auf, bei dem die Rollen vertauscht waren. Der Mann wurde von der Dame gespielt und der weibliche Part von einem Spieler der Herren verkörpert. Leider liegt uns kein Bildmaterial vor. Warum wohl? Es wurde reichlich gelacht und die beiden Akteure leisteten vollen Körpereinsatz.Die 3 Trainer der Herrenmannschaften bekamen später ihr "Fett weg" in der SitcomDabei glänzten in den Hauptrollen Raffi, Dani und Berni als Trainerteam Rittel, Hübner und Schmidt.Es gab reichlich komische Szenen aus dem realen Training- und Spielbetrieb. Vor allem Daniel Rittel wurde mit seinen Trainingsübungen mit hunderten Hütchen mehrfach aufs Korn genommen. Aber auch Andy Hübner musste feststellen, dass seine Spieler eine sehr gute Beobachtungsgabe haben. Auch Christoph Schmidt bekam es dick aufgetragen, vor allem seine Maniküre und Stylings wurden auf die Schippe genommen.Der Abteilungsleiter hielt ein kurze emotionale Abschlussrede. Er lobte den Zusammenhalt und das Engagement der Spieler / Spielerinnen und Trainer / Trainerinnen übergreifend auf die gesamte Abteilung.Eine gelungene Veranstaltung, die wieder einmal zeigt, dass der TSV Königsbrunn mit seinen Fußballern immer mehr zu einem gut organisierten Fussball-Verein zusammen wächst.