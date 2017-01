D-Jugend Hallenlandkreismeister kommt vom TSV Königsbrunn

Am 21.Jan 2017 war der TSV Königsbrunn Veranstalter des Fußball Finalturniers zur Hallenlandkreismeisterschaft der D-Jugend.

Das Turnier wurde nach den FUTSAL Regeln gespielt.

Dies ist die offizielle Bezeichnung und Regelwerk, wie mittlerweile seit einigen Jahren Fußball in der Halle gespielt wird.

In verschiedenen Vorrunden im Landkreis Augsburg wurden im Dezember die Teilnehmer des Finalturniers ermittelt, so das sich am Samstag 21.1.2017 folgende Mannschaften in der Halle einfanden.

Gruppe AFC KönigsbrunnTSV SchwabmünchenTSV 1909 GersthofenJFG LohwaldJFG Schmuttertal 07Gruppe BJFG HolzwinkelTSV KönigsbrunnJFG M. Schmutter 11TSV 1910 BobingenFC LangweidIn der Vorrunde wurden zuerst in den Gruppen im Modus jeder gegen jeden die Platzierungen ausgespielt.In der Gruppe A waren vier Mannschaften sehr ausgeglichen und es konnten sich am Ende der TSV Gersthofen als Gruppensieger und der TSV Schwabmünchen für das Finale qualifizieren. Nur die JFG Schmuttertal 07 hatte hier nicht seinen besten Tag erwischt und konnte in der Vorrunde kein einziges Spiel für sich entscheiden.In der Gruppe B zeichnete sich schnell die zwei Favoriten für das Halbfinale ab. Der TSV Königsbrunn konnte die ersten drei Gruppenspiele teilweise souverän für sich entscheiden und hatte somit den Einzug ins Halbfinale schon vor dem letzten Spiel gegen Mitfavorit Bobingen klarmachen. Dieser tat sich in seinen ersten Spielen klar schwerer konnte sich aber auch bereits vor dem letzten Gruppenspiel fürs Halbfinale qualifizieren. So ging es im letzten Gruppenspiel „nur“ noch um Gruppensieg. In einem spannenden Spiel konnte der TSV Königsbrunn seine Chancen leider nicht nutzen und so kam es wie oft im Sport und der TSV Bobingen konnte einen schönen Angriff zum Torerfolg nutzen. Damit waren auch die Verhältnisse in der Gruppe B geklärt. Gruppensieger wurde hier der TSV Bobingen vor dem TSV Königsbrunn.Somit kam es zu folgenden Halbfinale Begegnungen.TSV Gersthofen – TSV Königsbrunn und TSV Schwabmünchen – TSV Bobingen.Auch alle anderen Platzierungen wurden bei diesem Turnier ausgespielt.Im ersten Halbfinale mussten nun die Jungs des TSV Königsbrunn gegen die Kreisliga Mannschaft des TSV Gersthofen antreten. Das Spiel entwickelte sich schnell zu einer klaren Angelegenheit, trotz eines zwischenzeitlichen 0-1 Rückstand, für den TSV Königsbrunn und diesmal wurden auch wieder die Chancen gut verwertet und so endete das Halbfinale mit einem klaren 3-1 für den TSV Königsbrunn.Das zweite Halbfinale gestaltete sich viel enger. Nach der Regulären Spielzeit konnte hier noch kein Sieger ermittelt werden, weshalb die Entscheidung im 6 Meter schießen gefunden werden musste. Hier setzte sich dann der TSV Schwabmünchen durch.Einem spannenden Finale stand also nichts mehr im Weg. Nach einer kurzen Intro Show für das Finale, standen sich zwei hochmotivierte Mannschaften gegenüber. Es entwickelte sich ein spannendes und sportlich sehr hochwertiges Spiel, in welchen der TSV Schwabmünchen zuerst mit 1-0 in Führung gehen konnte. Doch bereits wie im Halbfinale zeigte die Mannschaft des TSV Königsbrunn, dass Sie auch mit Rückständen umgehen können und schaffte noch den verdienten Ausgleich. So musste auch das Finale im 6 Meter schießen entschieden werden.Hier kam jetzt die Stunde des Torhüters Marcel vom TSV Königsbrunn. Er schaffte es zwei 6 Meter vom Schwabmünchen zu parieren, wodurch der Sieg eingefahren wurde!Somit sicherten sich die Jungs vom TSV Königsbrunn den TitelHALLENLANDKREISMEISETR 2017 D-JugendFür die ersten drei des Turniers geht es jetzt in der nächsten Runde um den Titel des Hallenkreismeisters.Die Platzierungen1. TSV Königsbrunn2. TSV Schwabmünchen3. TSV 1910 Bobingen4. TSV 1909 Gersthofen5. JFG Lohwald6. FC Langweid7. FC Königsbrunn8. JFG M. Schmutter 119. JFG Schmuttertal 0710. JFG Holzwinkel