Amelie Vogg vom Skiclub-Königsbrunn auf Erfolgsspur

Königsbrunner Rennläufer konkurrieren mit Allgäuer Athleten

Amelie Vogg, Tochter des Cheftrainers Bernhard Vogg vom SC-Königsbrunn, holte sich beim 4. Rennen in der Rennserie ASV-Reischmann-Cup am Tegelberg erneut den Pokal für die schnellste Zeit im Jahrgang U11 w. Ihr Zwischenstand in der Rennserie: Rang 1, nachdem sie 3-mal in Folge auf den 1. Platz gefahren war. Und das bei einer Rennserie, bei der sich die besten Athleten aus dem Allgäuer Skiverband messen.Bschorr Manuel , der erst seit dieser Saison für die Königsbrunner fährt, verpasste einen Stockerlplatz nur ganz knapp und landete auf dem 4. Platz. Mit den Ergebnissen aus den ersten 5 Rennen steht er dennoch aktuell auf einem beachtlichen 3. Rang. Auch er behauptet sich sehr gut in der starken Allgäuer Konkurrenz.Da noch 3 Rennen aus der Serie ausstehen, bleibt zu hoffen, dass die starke Leistung der beiden Rennläufer weiter anhält.Volle Punktzahl erzielte Manuel jedoch beim 1. Rennen zur Serie ASV Ziener-Cup in Oberstaufen, Thalkirchdorf , wo er sich in seiner Altersklasse U12 klar auf den 1.Podestplatz vorfahren konnte. Fast genauso erfolgreich startete Teamkollegin Somma Dieterich und belegte Rang 3 in ihrer Altersklasse U12 w.Beim 1. Rennen des ASV-Audi Quattro Ski-Cup, einer Rennserie, in der die Mitgliedsvereine des Stützpunktes Ostallgäu – Außerfern sowie die Vereine des Ostallgäus und dem angrenzenden Außerfern startberechtigt sind, traten 4 Rennläufer des SC-Königsbrunn an und schnitten erfolgreich ab. Amelie Vogg und Manuel Bschorr gewannen ihre Altersklasse, obwohl Amelie zum jüngeren Jahrgang gehört. Fabian Kuchenbauer erreichte auch als jüngerer Jahrgang einen respektablen neunten Platz (alle U12). Sebastian Witschas gelang ebenfalls ein Stockerlplatz. Er wurde als jüngerer Jahrgang zweiter in der U14.