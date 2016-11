Neues Jugendpastoren-Paar in der EVG Königsbrunn

Hauptpastor Reinhard Weber und Leitungsmitglied Martin Engelhardt begrüßten „Karo und Gerd“ im Dienst an den zahlreichen Teenagern und jungen Erwachsenen, der seit jeher ein Kernbereich der EVG darstellt. Die beiden Berufsanfänger verbindet nicht nur „Beruf und Berufung“ miteinander, sondern sie sind auch privat ein Paar, verlobt und wollen im nächsten Jahr heiraten. In der EVG teilen sie sich eine Vollzeitstelle, d.h. sie haben jeweils eine Halbtagsanstellung.Neben viel Begeisterung und Erfahrung im Umgang mit jungen Menschen aus zahlreichen Praktika und ehrenamtlichen Engagement, bringen beide auch eine breite und fundierte Ausbildung nach rund 5 Jahren Studium mit. Sie besitzen Qualifikationen als Erzieher, Sozialarbeiter und Jugendreferenten.Karolina Rummel wird neben der Jugendarbeit auch die bereits gut etablierte Sozial- und Integrationsarbeit der EVG unter Königsbrunner Flüchtlingen unterstützen. So beteiligt sie sich z.B. bereits am freitäglichen Kreativ-Programm, welches EVG-Mitglied, Sabina Thomas seit Frühjahr diesen Jahres für die zahlreichen Kinder in der Flüchtlingsunterkunft Haunstetter Straße anbietet.Begeistert zeigen sich Karo und Gerd schon nach wenigen Wochen von den vielfältigen Angeboten und Aktionen für Jugendliche und Flüchtlinge in der EVG. Bei all‘ den positiven Aktivitäten wollen beide aber die einzelnen, Orientierung suchenden jungen Menschen nicht aus dem Auge verlieren, sondern künftig auch persönliches Mentoring anbieten. Ihr Ziel ist es, Heranwachsenden zu helfen über einen erlebbaren Glauben zu selbständigen und selbstbewussten Menschen heranzureifen. Starke Ziele, für die Karolina Rummel und Gerd Sonnleitner im Festgottesdienst von der EVG-Gemeindeleitung um Pastor Reinhard Weber gesegnet und von den Gottesdienstbesuchern mit herzlichem Applaus begrüßt wurden.