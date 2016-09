Movie ClassiX Verlosung

Mothersday

Unter allen Teilnehmern werdenfür den Gewinnerfilm verlost. Nehmen auch Sie an der nächsten Wahl teil!Der Gewinnerfilmwird am Mittwoch, 12. Oktober 2016, 19.30 Uhr im „Cineplex“ Königsbrunn gespielt.Für "MovieClassiX" am Mittwoch, 9. November 2016 stellt das Kulturbürowieder fünf herausragende Kinofilme zur Auswahl:Sandy ist alleinerziehend und muss damit zurechtkommen, dass ihr Ex-Mann Henry wieder verheiratet ist. Jesse und Gabi wiederum haben ihren Eltern schon seit Jahren einige pikante Details aus ihren Leben verheimlicht und geraten durch einen plötzlichen Besuch der Eltern in Erklärungsnot. Die erfolgreiche Fernsehmoderatorin Miranda verkauft lieber magische Steine an ihre Kunden, als an ihre Tochter zu denken. Schaffen sie es trotzdem einen harmonischen Muttertag zu verbringen und ihr Leben wieder auf die Reihe zu bekommen?Die alleinstehende Anwältin Diane wird eines Abends von einem fremden Mann angerufen, Alexandre ein charmanter Anwalt. Alexandre hat Dianes Handy in einem Restaurant gefunden und möchte es ihr zurückgeben. Das Treffen ist gleichzeitig auch ein Date. Als Diane ihn sieht ist sie sehr überrascht, weil ihr ein 1,40 m kleiner Mann gegenübersteht. Alexandre erobert ihr Herz, doch Dianes Umfeld reagiert sehr befremdet auf das ungleiche Paar.Samuele lebt auf Lampedusa und geht meistens nach der Schule mit seinen Freunden oder mit seiner selbstgebauten Steinschleuder durch die Gegend. Er will, wie sein Vater, Fischer werden, denn auf der Mittelmeerinsel war das Leben schon immer sehr von dem beeinflusst, was die See so bringt. Die Menschen leben dort von Fischen, doch seit einiger Zeit sind das nicht mehr nur Fische, sondern auch Menschen. Tausende Flüchtlinge kommen an den Stränden an. Denn obwohl Lampedusa zu Italien und damit zu Europa gehört, ist die Insel näher an Afrika und damit der ideale Ort, um einem Leben voller Gefahren zu entkommen.Tief in den Wäldern der USA - von der Außenwelt abgeschottet - haben Ben und seine Frau Leslie ein eigenes Refugium für sich und deren 6 Kindern durch Handarbeit geschaffen. Sie versorgen sich selbst, haben hartes Training und einen hohen Bildungsgrad. Nach einem Schicksalsschlag muss die Familie jedoch wieder in die Zivilisation, wobei das Aufeinandertreffen der Lebensstile zum Verhängnis wird.Jacqueline ist Witwe im Ruhestand, dreifache Mutter und führt eine geheime Liebesbeziehung mit ihrem Nachbarn Jean. Dieses Geheimnis gerät in Gefahr als ihre Tochter Stéphanie Job und Wohnung verliert und zu ihrer Mutter zieht. Jacquelines ruhiger Alltag wird plötzlich turbulent. Als Jacqueline ihren Kinder Jean vorstellen möchte, bricht das Familienchaos aus.Wenn Sie sich an der Titelauswahl von "MovieClassiX" und damit an der Verlosung von Freikarten beteiligen möchten, geben Sie bitte Ihren Wunschfilm an und schicken uns diesen mit Ihrer Adresse bis Freitag, 07. Oktober 2016 an das Kulturbüro Königsbrunn per E-Mail an kulturbuero@koenigsbrunn.deViel Glück wünschtIhr Kulturbüro-Team!