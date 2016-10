Für alle Technikbegeisterten: Ein Waltershausner in Wien

Multicar ist eine Modellreihenbezeichnung für Kommunalfahrzeuge der Hako GmbH, die im Zweigwerk in Waltershausen hergestellt werden. Das Unternehmen Multicar ist in Hako aufgegangen und damit Teil der Possehl-Gruppe. Multicar ist inzwischen die einzige noch existierende Kraftfahrzeugmarke aus der ehemaligen DDR.(Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Multicar , Abruf vom 7. Oktober 2016)Auch hier in Wien sind mir diese Fahrzeuge schon öfter begegnet. Sogar die Wiener Verkehrsbetriebe schwärmen auf ihrer Homepage: "Vor allem auf Gehwegen sind die wendigen Multicars mit Pflug eine gute Unterstützung für unsere Schneearbeiter."(Quelle: http://www.wienerlinien.at/eportal3/ep/programView.do/pageTypeId/66526/programId/176011/channelId/-46542 , Abruf vom 7. Oktober 2016)Auch diese Wiener Firma setzt das Fahrzeug modifiziert mit diversen Spezialaufbauten ein:"Mitte Mai konnte Stangl Reinigungs- & Kommunaltechnik ein neues Multifunktionsfahrzeug an das Gartenbau- und Dienstleistungsunternehmen Ing. Reischl in Wien übergeben. Der Multicar Fumo verfügt über einen Spezialaufbau zum professionellen und effizienten Bewässern."(Quelle: http://www.reinigung-aktuell.at/neuer-multicar-fur-gartenbau-ing-reischl/ , Abruf vom 7. Oktober 2016)Jaaa, so will ich das haben - Mitteldeutschland erobert Wien!P. S.: Es lebe der 67. Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik, unseres sozialistischen Vaterlandes! :-)))))))))))))