Tür Nummer 3 des Adventkalender 2016

Knecht Ruprechtvon Theodor Storm (1817-1888)Von drauss' vom Walde komm ich her;Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr!Allüberall auf den Tannenspitzensah ich goldene Lichtlein sitzen;Und droben aus dem Himmelstorsah mit grossen Augen das Christkind hervor;Und wie ich so strolcht' durch den finstern Tann,da rief's mich mit heller Stimme an:"Knecht Ruprecht", rief es, "alter Gesell,hebe die Beine und spute dich schnell!Die Kerzen fangen zu brennen an,das Himmelstor ist aufgetan,Alt' und Junge sollen nunvon der Jagd des Lebens einmal ruhn;Und morgen flieg ich hinab zur Erden,denn es soll wieder Weihnachten werden!"Ich sprach: "O lieber Herre Christ,meine Reise fast zu Ende ist;Ich soll nur noch in diese Stadt,wo's eitel gute Kinder hat."- "Hast denn das Säcklein auch bei dir?"Ich sprach: "Das Säcklein, das ist hier:Denn Äpfel, Nuss und Mandelkernessen fromme Kinder gern."- "Hast denn die Rute auch bei dir?"Ich sprach: "Die Rute, die ist hier;Doch für die Kinder nur, die schlechten,die trifft sie auf den Teil, den rechten."Christkindlein sprach:" So ist es recht;So geh mit Gott, mein treuer Knecht!"Von drauss' vom Walde komm ich her;Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr!Nun sprecht, wie ich's hier innen find!Sind's gute Kind, sind's böse Kind?