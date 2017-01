... von zwei frechen Eichelhähern ...

Frau und Herr Eichelhäher kamen an mein Fenster und tockten an die Scheibe ... wollten sie mich wecken? Ich war schon wach und blickte in ein erstauntes Gesicht ... der Eichelhäher beäugte mich ... dann flog er hinunter in den Baum und ich zu meiner Kamera.Was dabei heraus kam, seht ihr hier: ...... von der aufgeweckten Francis