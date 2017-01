Damals in Döhren: Zum 10. Geburtstag der Bezirkssportanlage Döhren kämpfte die Prominenz um das ovale Leder

Mit von der Rugby-Partie war auch Bernhard Wedler. Der stellvertretende Bezirksbürgermeister von Döhren-Wülfel hatte ein rot-weißes Trikot übergestreift und trug dazu spitzbübig Strümpfe in den Farben seiner liberalen Partei. Ihm zur Seite stand Günter Porsiel, der sich vor dem Anpfiff noch rasch das Hakeln erklären ließ. Durch ein blaues Trikot als Gegner ausgewiesen traten auf der anderen Seite Siegfried Hebestreit, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Döhrener Vereine, und Horst Vietgen, erster Mann des Niedersächsischen Rugby-Verbandes, an. Unterstützt wurden die Prominenten durch Spieler hannoverscher Sportvereine. Am Rande des Feldes warteten Barbara Hille und Renate Althaus mit einem „Erste-Hilfe-Set“, bestehend aus einer Trage und zahlreichen Schnapsgläsern mit hochprozentigem Inhalt. Der Klare diente zur Stärkung in der Pause.Der Kampf der prominenten Gesichter um das ovale Leder war Höhepunkt des ersten Tages der bis zum 24. August 1986 andauernden Festwoche zum runden Geburtstag der Sportanlage.Seit weit über 30 Jahren gehe ich mit der Kamera auf Pirsch und begleite das Geschehen im heutigen Stadtbezirk Döhren-Wülfel fotografisch. Einige der Aufnahmen von damals scanne ich jetzt nach und nach ein, um sie ins digitale Zeitalter herüber zu retten. Unter der Überschrift "Damals in Döhren" bzw. "Damals in ..." möchte ich den myheimat-Usern kleine Einblicke in mein Fotoarchiv geben. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere noch an die damaligen Ereignisse oder erkennt sich auf einem der alten Fotos sogar wieder.