Damals in Döhren: 1985 wurde einer der dienstältesten Schiedsmänner von Hannover wiedergewählt

Oskar Schrader wurde nach Ablauf der Amtsperioden immer wieder gewählt und so zählte er 1986 dann zu dienstältesten Schiedsleuten in ganz Hannover. Mit dem Ehrenamt setzte der SPD-Politiker quasi eine Familientradition fort. Schon sein Vater war nach 1945 als Schiedsmann in Döhren tätig. Übrigens: auch in der Politik herrschte diese Tradition. Während Oskar Schrader ab 1981 bis zu seinem plötzlichen Tod im Bezirksrat wirkte, vertrat Vater Alfred die Döhrener Bürger viele Jahre zuvor ab 1946 als sozialdemokratischer Ratsherr politisch.Seit weit über 30 Jahren gehe ich mit der Kamera auf Pirsch und begleite das Geschehen im heutigen Stadtbezirk Döhren-Wülfel fotografisch. Einige der Aufnahmen von damals scanne ich jetzt nach und nach ein, um sie ins digitale Zeitalter herüber zu retten. Unter der Überschrift "Damals in Döhren" bzw. "Damals in ..." möchte ich den myheimat-Usern kleine Einblicke in mein Fotoarchiv geben. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere noch an die damaligen Ereignisse.