Was hinter dem 9. Türchen steckt...

„An den meisten Tagen der Adventszeit tut sich wieder um 18.00 Uhr die Tür oder ein Fenster auf. Eine Zahl im Fenster weist auf das Datum. Dann gibt es vielleicht Musik, eine Geschichte, vielleicht Kekse, vielleicht einen Glühwein - weiß man vorher nicht, das macht es spannend“, heißt es im Gemeidebrief.Das neunte Türchen öffnete sich am Freitag um 18.00 Uhr in der Grazer Str.„Johnny Tune and the Tunetts“ präsentierten den gespannt Wartenden und einigen überraschten Passanten zwei ihrer Gospellieder.Erste Regentropfen wurden durch die Klänge der Stimmprobe gleich wieder vertrieben, so dass es glücklicherweise trocken blieb. So verweilten die Herangelockten noch gern bei einem Tässchen heißem Glühwein oder leckerem Kinderpunsch im Vorgarten.Übriges freut sich die Gruppe „Johnny Tune and the Tunetts“ stets über interessierte Verstärkung. Frauen aller Stimmen und jeden Alters sind herzlich Willkommen, bei einer Probe hinein zu schauen und mit zu singen.