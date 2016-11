Döhrener Kinder erleuchteten den dunklen November

Eingestimmt wurden die Kinder in der St. Bernwardkirche mit einem kleinen Schauspiel über die berühmte Geschichte, wie der heilige Martin seinen Mantel mit einem Bettler teilte. Anschließend erhielten die Kinder an der Kirchentür ein süßes Hörnchen, die sie, ganz im Sinne des St, Martin, mit anderen teilen sollten. „Wir haben den Laternenumzug schon heute organisiert, damit er nicht in Konkurrenz zu dem Martinsumzug der Kardinal-Bertram-Schule steht“, erzählt Nathalie Wartmann vom Förderverein des Kinderbahnhofes Wunderland. Die Schule an der Loccumer Straße lädt zu ihrem Laternenumzug mit anschließendem Schulhoffest am Freitag, den 11. November ein. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr in der St. Michael-Kirche.