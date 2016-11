Damals in Döhren: Sportfest mit Flossenlaufen

Entsprechend hatten die zum Teil gemischt französisch-deutschen Mannschaften ungewöhnliche Disziplinen zu absolvieren. Die Umkehrstaffel mit Flossen an den Füßen und einem Ball in den Händen gehörte dazu. Reifen mussten gerollt und eine vorher geschätzte Strecke beim Weitsprung dann tatsächlich auch möglichst genau erreicht werden.Seit weit über 30 Jahren gehe ich mit der Kamera auf Pirsch und begleite das Geschehen im heutigen Stadtbezirk Döhren-Wülfel fotografisch. Einige der Aufnahmen von damals scanne ich jetzt nach und nach ein, um sie ins digitale Zeitalter herüber zu retten. Unter der Überschrift "Damals in Döhren" bzw. "Damals in ..." möchte ich den myheimat-Usern kleine Einblicke in mein Fotoarchiv geben. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere noch an die damaligen Ereignisse oder erkennt sich auf einem der alten Fotos sogar wieder.