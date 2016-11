Auftaktveranstaltung der Reihe "Wirtschaften in den Grenzen des Wachstums - neue Ökonomiemodelle für Niedersachsen"

Es diskutieren u.a. Prof. Dr. Dr. h.c. Hans Joachim Schellnhuber, Postdam-Institut für Klimafolgenforschung und der Niedersächsische Umweltminister Stefan Wenzel.

Im Dezember 2015 hat die internationale Staatengemeinschaft auf der Klimakonferenz in Paris als Ziel benannt, die Erderwärmung auf deutlich unter 2°C, möglichst auf 1,5°C zu begrenzen. Um dieses ambitionierte Ziel zu erreichen, bedarf es großer Veränderungen von Wirtschaft und Gesellschaft.Viele Menschen in Deutschland versuchen bereits in ihrem privaten und beruflichen Umfeld alternative Lebens- und Wirtschaftskonzepte umzusetzen. Tatsächlich reicht es jedoch nicht, dass lediglich immer neue Nischenprojekte geschaffen werden. Arbeiten und Leben in den Grenzen des Wachstums muss von vielen getragen und on einem Umdenken in Wirtschaft und Politik aktiv begleitet werden. Unsere für 2016 und 2017 geplante Veranstaltungsreihe bietet Beiträge prominenter Vordenker/innen zu den Bereichen Klima, Energie, Wachstum, Ernährung und Mobilität und lässt diese von Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft kommentieren.Auf einer abschließenden Zukunftskonferenz werden die unterschiedlichen Themen zusammengeführt, in einen globalen Kontext gesetzt und mit niedersächsischen Akteuren/innen aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft kontrovers erörtert.Montag, 05.12.201616:00-20:00 UhrRotation - ver.di-Höfe - HannoverGoseriede 10, 30159 Hannover