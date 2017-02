Ausbildung "ADFC-TourGuide® mit Zertifizierung"

Der ADFC bietet den Leiterinnen und Leitern von ADFC-Radtouren eine qualifizierte Ausbildung als "ADFC-TourGuide® mit Zertifizierung" an.Diese Ausbildung geht in vier Abschnitten auf verschiedene Themen rund um Radtouren ein und beinhaltet auch einen praktischen Teil:- G 1: Grundlagen und Tourenplanung,- G 2: Kommunikation und Leitung von Gruppen,- G 3. Recht und Haftung,- G4: Erste-Hilfe-Kursus.Die erfolgreiche Teilnahme an einem Erste-Hilfe-Kursus G4 erforderlich ist VORAB erforderlich und bei Kursbeginn nachzuweisen.Details zu den Kursen für Niedersachsen für 2016 sind hier:Zur Zeit wird gerade die Einrichtung eines weiteren Herbstkurses in Hannover diskutiert.Resumée eines, der den Kurs selber 2016 mitgemacht hat:Kontakt für interessierte ADFC-Mitglieder in der Region Hannover:Sprecher derADFC-Ortsgruppe Langenhagen: