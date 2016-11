Die „Galerie im Keller“ zeigt fotografische Spiegelungen

Der Fotoclub Linden entstand 1965 aus einem Fotokurs im Freizeitheim Linden. Er ist ein locker organisierter Zusammenschluss von engagierten Fotofreunden, der aber, so die Selbstdarstellung des Clubs, „ „ohne Vorschriften“ jeden Fotoliebhaber ermöglicht, „frei seine individuellen Neigungen und Interessen in die Clubgemeinschaft einzubringen.“ Nur bei der Auswahl von Ausstellungsfotos haben sich, so heißt es, „die einzelnen Mitglieder manchmal zähneknirschend dem Votum der Gruppe“ gebeugt.