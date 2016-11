Quer durch Hannover: Rund um die Bethlehemkirche

Etwas trutzig steht sie da und scheint aus einer anderen Zeit in das ehemalige Arbeiterviertel Linden gefallen zu sein. Und dieser Eindruck war durchaus beabsichtigt. Denn Karl Mohrmann, ein Schüler des bekannten Baumeisters Conrad Wilhelm Hase, plante die Bethlehemkirche in Hannover Linden Anfang des 20. Jahrhunderts nach dem Geschmack der damaligen Zeit. Er lehnte sich an die Romanik an, übernahm aber auch mittelalterliche Dekorationen, so dass das Gebäudeensemble rund um die Kirche ein wenig an eine Ritterburg erinnert. Denn Mohrmann plante und baute nicht nur die Kirche selbst, sondern auch die daran anschließenden Pfarrhofgebäude.

Uns sind die drei markanten Turmspitzen der Bethlehemkirche schon oft aufgefallen, wenn wir auf der B6 an Linden vorbei düsten. Doch erst zum Tag des offenen Denkmals im September haben wir uns endlich die Zeit genommen, die Kirche mit ihren Nebengebäuden näher anzuschauen. Warum haben wir das bloß nicht schon eher gemacht? An jeder Ecke des Gotteshauses, das im November 1906 eingeweiht wurde, gibt es faszinierende Details zu entdecken. Und die Gebäude des Pfarrhofes, die ein paar Jahre später das ganze Ensemble abrundeten, sind ebenfalls absolut sehenswert. Uns fällt besonders das Rundrelief am Pfarrhaus ins Auge, dessen Vorbild mittelalterliche Holzschnitzereien aus Norwegen und Island waren. Es zeigt einen christlichen Streiter im Kampf mit Echsen, der eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Architekten Mohrmann haben soll.Das prächtige Hauptportal der Kirche besticht durch das Mosaik über den mächtigen Bronzetüren und durch die Darstellung der Propheten und Evangelisten an den seitlichen Galerien. Bronzene Löwen tragen die Säulen am Portal und eine Maßwerkrose ziert das Westwerk oberhalb des Portalgiebels. Unser Blick wandert nach oben zu den drei Turmspitzen. In der Adventszeit leuchtet hier der Stern von Bethlehem von der mittleren Spitze.Wir konnten während unseres Besuches auch einen Blick in das umwerfend schöne Innere der Kirche werfen. Altar und Fensterrose darüber, Radleuchter, Kanzel und die bunten Malereien sind einzigartig. Einen interessanten Einblick bekommt ihr schon vorab mit dem Führer "Hannover-Linden, Bethlehemkirche mit Pfarrhof" von Frank Achhammer, der im Kunstverlag Peda erschienen ist. Schaut doch mal rein!