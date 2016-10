Herrenhäuser Gärten im Spätsommer

Es hat sich gelohnt.

Alle drei Orte kann man auch an verschiedenen Tagen aber immer nur einmal besuchen. So hatte ich meine Tour auf zwei Tage aufgeteilt.Der Große Garten an einem Samstag, den Rest am folgenden Montag.Samstags waren bestimmt zehn Brautpaare mit Fotografen und Anhang im Großen Garten. Brautpaare sind immer schön anzusehen. Wenn dann die Sonne scheint und die Wasserspiele springen, denn hat man bei dieser Blütenpracht die Chance auf tolle Bilder oder einfach ein schönes Erlebnis.Im Berggarten wird man von der Chinesischen Rose, auch Hibiskus genannt begrüßt. In Ruhe kann man dann durch die Gewächshäuser und die anschließenden Gärten mit ihrer Vielfalt bis zum Mausoleum schlendern. Hier war ich am Montag fast überall allein, auch in in den Heide- und Moorgärten.Anschließend war ich im Museum Schloß Herrenhausen auch fast allein.Da hat man wohl einen Kustor aus den 50er Jahren die Ausstellung machen lassen. Das ist wirklich kein Besuchermagnet im Gegensatz zur Grotte der Niki de Saint Phalle im Großen Garten, die man gesehen haben muss.Auch Fotografen müssen die Garten- und Museumsordnung anerkennen.Deshalb keine Fotos von der Grotte.