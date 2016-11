Fotografische Nachlese

Fachtag „Niedersachsen kauft fair!“

Am 25. Oktober fand die Veranstaltung in der Landeshauptstadt Niedersachsens im Mosaiksaal statt.Es waren viele interessierte Teilnehmer gekommen, die den fairen Handel unterstützen oder schon praktizieren. Vertreter aus unterschiedlichen Organisationen, Hersteller von fairen Produkten, wie Textilien, und Vermittler zwischen Produzierenden, Händler und Verbraucher.Fair bedeutet nicht nur den Menschen einen anständigen Lohn zu zahlen, von dem sie leben können, sondern auch fair im Umgang mit den vorhandenen Ressourcen zu arbeiten. Die Voraussetzung ist immer Material, welches recyclefähig ist. Und immer mehr auch noch Biologisch und ohne Zusätze von Chemie, damit die Menschen bei der Produktion ebenso geschützt sind, wie die Umwelt und der Endverbraucher.Fair heißt auch, dass indigene Völker bei Anbau und im Handel mitwirken können und Arbeit haben.Alles soll und muss ineinander greifen und der Boden darf nicht ausgelaugt, die Tiere nicht überfordert werden.Meine fotografischen Eindrücke stelle ich euch hiermit vor. Einige Fotos habe ich künstlerisch verfälscht ... ich hoffe es gefällt. Mal was anderes, neben dem Normalen.Auf den Flipcharts können Gedanken der Teilnehmer, die sich in Arbeitsgruppen aufgeteilt hatten, nachempfunden werden.Der Ort der Handlung hat es mir indes ebenso angetan, wie das Thema selbst. Das Neue Rathaus ist immer - von Außen wie Innen - viele Fotos wert.Ich habe mich auf Bilder beschränkt, die nicht vom Thema ablenken ;-)… von der fairen Francis Bee