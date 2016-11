Erste Hilfe

... für einen Baum.

Ich habe ein riesiges Pflaster entdeckt. Es klebt (und zusätzlich mit Nieten befestigt) an einem Baum auf der Rinde ... großflächig.Doch warum?Was war passiert?Ein Verbrechen an der Natur?Tatort: Westufer, Karl-Thiele-Weg und zw. Rad- und Fußweg.Vermutung 1: Baum wurde von den Mitarbeitern des Grünflächenamtes verletzt. Möglich durch: Kran, um in die Wipfel der Bäume zu gelangen.Vermutung 2: Jugendliche haben ihre Kraft erprobt und dabei einen Ast mit Rinde großflächig heruntergerissen.Vermutung 3: Strum hat einen Ast abgeknickt.Ich überlasse Euch die Wahl ... oder weitere Vorschläge ...... von der Baumpflegerin Francis