..mal hinter die Kulissen geschaut (Donnerstagsrunde)

Danke Gertraude für die Idee und Umsetzung.Es war ein sehr interessanter Nachmittag, gespickt mit Anekdoten und Geschichten eines langjährigen Mitarbeiters sowie Chormitgliedes des Opernhauses.Unser Weg führte uns als erstes kurz in den Zuschauerraum, dann hinter die Bühne. Hier hätte mich die Wahnsinnstechnik fast erschlagen.Wir hielten uns in den Garderoben auf, wo wir Kostüme, Hüte mit entsprechender Haartracht und weitere Utensilien bewundern durften. Der Blick in die Kleiderkammer (Theaterfundus) sagte alles, wobei viele Kostüme noch extern ausgelagert sind.Der Probenraum für's Orchester "unterm Dach" hat mir am besten gefallen.Einige Fotos habe ich euch mitgebracht, die evtl. euch einen kleinen Einblick verschaffen....