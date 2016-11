Fotoausstellung Metamorphosen im Sofa-Loft: Körper verschwinden in der Landschaft

Vier Künstler haben sich zusammen gefunden. Zwei Fotografen – Uwe Schmida und Laila Pregizer – sowie zwei Body-Painter – Léonie Gené und Jörg Düsterwald. In gemeinsamem Zusammenwirken entstanden beeindruckende Bilder, die aus dem Rahmen des Üblichen fallen. Kein Wunder, dass sich bereits ein Verlag für die Vier interessiert hat und bis jetzt schon vier Kalender mit ihren Werken herausgebracht hat. Zur Vernissage heute Nachmittag (12. November) hatten sich die Künstler etwas ganz Besonderes ausgedacht. Fotograf Uwe Schmida berichtete in einer Tonbildschau über die fotografische Seite der Werke. Léonie Gené bot live ein „Making-of“ des Body-Painting, verwandelte ihr Model Pam innerhalb von rund drei Stunden in eine lebende Herbstimpression.