Entlang der Hafenbahn

Die Hafenbahn führte vom Sophienhafen zum Thüringer Güterbahnhof, an dieser Strecke lagen viele Fabriken. Der Thüringer Bahnhof war der größte in Mitteldeutschland mit 35 Gleisen. Ab 1871 wurde dieser genutzt und wurde 1991 still gelegt und als Naturpfad und Radweg genutzt, der 2008 übergeben wurde.