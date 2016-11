Alles war ganz anders...

Vom Sonnenwunder in Fatima 1917, zum Glassand in der Nordafrikanischen Wüste, über die Kornkreise, bis hin zum Öffnung der verborgenen Gänge und verschlossenen Türen in der Cheops Pyramide, mittels kleinen Roboter. Faszinierend ist der Film vom UFO, dass in Aguadilla, Poerto Rico aufgenommen wurde. Denkanstöße vermittelnd, das Gelernte und Gehörte in einen anderen Licht zu sehen.. es war sehr interessant.Sind wir wirklich allein ?Cottbus und Weinböhla sind die nächsten Stationen der Schweizer Forschers.82 Jahre jung und agil wie früher signierte er am Ende seines Vortrages seine Bücher. Vom Jugendlichen bis zum Pensionär, viele kamen und man kannte sich.Es war ein sehr interessanter und sehr empfehlenswert Abend.