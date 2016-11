Neue Winterlinde am Birket-Weiher Stadt Günzburg pflanzt Baum des Jahres 2016

Bereits zum 13. Mal in Folge pflanzt der städtische Bauhof den Baum des Jahres auf eine Freifläche im Stadtgebiet. Gemäß Stadtratsbeschluss darf eine Günzburger Schulklasse oder eine Kindergartengruppe bei der Pflanzaktion Pate stehen und sich als Pflanzhelfer verdient machen.Bei der symbolischen Baumpflanzung ermunterte der Günzburger OB die Jungen und Mädchen, regelmäßig nach „ihrem“ Baum zu sehen und ihn kräftig zu gießen. Der OB lobte in diesem Zusammenhang auch die Stadtgärtner, die den bestehenden Bestand aus verschiedenen heimischen Gehölzarten mit der Winterlinde sinnvoll und ansprechend ergänzt hätten.Bereits seit 1989 kürt die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) den „Baum des Jahres“; den Anfang machte damals die Stieleiche. In diesem Jahr trägt die Winterlinde als 28. Baumart diesen Titel.