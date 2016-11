Wenn Chris Tall hinter der Kamera steht- Auch Bülent Ceylan erlebt seine Überraschung bei seiner aktuellen Show auf DVD

Wer die neue DVD von Bülent Ceylan einlegt, der hat den Eindruck, daß er in eine Moschee kommt. Zu Beginn des eineinhalbstündigen Programms und der zwanzigminütigen Zugabe auf der DVD war Gesang zu hören und Bülent wurde unter den Augen seiner Mutter in einer Zwangsjacke auf die Bühne geführt.

"Die Tickets so kündigt Bülent an gelten als Attest beim Arbeitgeber." Gleich zu Beginn Philosopiert er über das Kronk sein.Das Liveprogramm wurde in Saarbrücken aufgenommen.Die Welt geht am Stock und die Menschen sind dringend auf eine humoristische Behandlung angewiesen. Die bekommen sie direkt und in gewohnt hoher Dosis bei Bülent Ceylan und seinem aktuellen Erfolgsprogramm KRONK.Krank, oder wie der Mannheimer sagt: KRONK, sind nach Bülents Meinung vor allem die Situationen, in die wir täglich geraten. Und die werden von ihm intensiv untersucht, professionell diagnostiziert und mit dem besten Heilmittel der Welt, einem herzhaften Lachen, behandelt.Und sie bekommen alle ihr Fett ab. Harald geht mit den Veganern hart ins Gericht, das Fitnesscenter hat sich Hasan vorgeknöpft, Anneliese geht es um das Meditieren und den Bhuddismus, und Mompfred zieht über seine Frau her die den Schrank ausgemistet hat.Er kümmert sich um die kleinen Wehwehchen genauso intensiv wie um die bekannten Epidemien unserer Zeit. Seine Therapie ist dabei besonders heilsam und erprobt, wenn auch der ein oder andere „Krankheitserreger“ durchaus mal bittere Pillen schlucken muss.Aufdringlich wurde auf einmal der Kameramann. Als ihn Bülent wegschieben wollte, zeigte er sich dann doch Überrascht als Chris Tall hinter der Kamera hervorkam.Die Live DVD die ein Unerlässliches Muss für alle Bülent Fans ist, gibt es ab sofort im Handel.Wer Bülent in unserer Region Live erleben will, hat am 27. November in der Augsburger Schwabenhalle die Gelegenheit.