VARIOUS ARTISTS – KONTOR TOP OF THE CLUBS VOL. 73 DEUTSCHLANDS #1 DANCE-COMPILATION LIMITED EDITION MIT KONTOR AUDIO SPLITTER FÜR 5 KOPFHÖRER 3CDs | 60 TRACKS IN 3 DJ-MIXEN

Eine limitierte Edition der „Kontor Top Of The Clubs Vol. 73“ hält wieder ein Extra-Gadget für alle Kontor Fans parat: einen exklusiven Kontor Audio Splitter für fünf Kopfhörer!Selbstverständlich kompiliert die Volume 73 auch wieder die 60 aktuellsten und angesagtesten Club-Hits, die bis dato zum Teil noch unveröffentlicht, und damit erstmalig und exklusiv auf einer Compilation zu hören sind. Für die Zusammenstellung und das Mixing zeichnet sich neben den Residents Markus Gardeweg und Jerome dieses Mal AirDice mit seinem musikalischen Gespür verantwortlich.Das Ergebnis ist „upfront“ Clubsound im exklusiven DJ-Mix, den es so auf keiner anderen Compilation zu hören gibt. Die CD kommt dabei im edlen Digipak mit Folienprint auf der Frontseite.CD1: Mixed by Jerome01. Starley - Call On Me (Ryan Riback Remix)02. Marcapasos – Aicha*03. 1 World & Bob Marley - African Herbsman (ADroiD & Lotus Extended Remix)*04. David Guetta & Cedric Gervais & Chris Willis - Would I Lie To You05. Stereoact feat. Chris Cronauer - Nummer Eins*06. Salt Ashes - Save It*07. Flume feat. Kai - Never Be Like You (Martin Solveig Remix)08. Kungs feat. Jamie N Commons - Don't You Know09. Martin Garrix & Bebe Rexha - In The Name Of Love10. Dimitri Vegas & Like Mike vs Diplo - Hey Baby (feat. Deb's Daughter)11. Galantis & Hook N Sling - Love On Me12. Lost Frequencies - What Is Love 201613. Tomotronix & Orangez - Teardrops (Jerome Extended Remix)*14. Rene Rodrigezz – Killer*15. Patz & Grimbard - In My Head*16. Mahmut Orhan feat. Sena Sener - Feel17. SICK INDIVIDUALS – Alive*18. KSHMR & Tigerlily - Invisible Children19. W&W - Caribbean Rave20. Major Lazer & Showtek - BelieverCD2: Mixed by Markus Gardeweg01. Offaiah - Trouble02. Jude & Frank feat. Totó La Momposina - La Luna*03. Weiss (UK) - You're Sunshine04. Passenger 10 - Monsters Off My Back (Nora En Pure Club Retreat)05. Husky feat. Shyam - Night On Fire*06. Platinum Doug - You Know What*07. Nora En Pure ft. Dani Senior - Tell My Heart*08. Mokita X Cade - Monopoly (Boehm Extended Remix)09. Mount & Palastic - Once Again10. Dimitri Vegas & Like Mike - Stay A While11. Kölsch - Grey12. Don Diablo - Cutting Shapes13. Tujamo - BOOM!14. Borgeous & Loud Luxury - Going Under15. Matt Nash - Know My Love16. Matoma & Becky Hill - False Alarm (Hook N Sling Remix)17. Neptunica feat. Matt DeFreitas – Alive*18. Dillon Francis & NGHTMRE - Need You19. NERVO & SAVI feat. Lauren Bennett - Forever Or Nothing20. Dirtcaps feat. Eleni Drake - Foreign TonguesCD3: Mixed by AirDice01. Felix Jaehn feat. ALMA - Bonfire (Chris Lake Remix)02. Steff Da Campo - Come Back (And Stay)*03. EDX - High On You*04. Croatia Squad - We Don't Need No Sleep*05. Alle Farben - Fall Into The Night06. AirDice - Rolling Stone*07. Jonas Blue feat. JP Cooper - Perfect Strangers08. Sam Feldt & Deepend feat. Teemu - Runaways09. Mark Ursa & Yuga – Say*10. Dave202 & Gino G - Like An Animal11. Dizkodude feat. Jenny Jones - Nightstar*12. Nina Den Hartog - Bodies In The Sun (Kenn Colt Remix)*13. Dimaro feat. Dillon Dixon – Sunshine*14. Marcapasos & Janosh - Pianissimo15. AirDice feat. Nicole S. - Wake Up16. Filou - First Love (AirDice Remix)17. Spada feat. Richard Judge - You & I18. Rich Vom Dorf & C2-Datei - Cut Your Hair Dude (Marcapasos & AirDice Remix)19. Carla's Dreams - #Eroina (Midi Culture Remix)20. Feder feat. Alex Aiono - Lordly