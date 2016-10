VARIOUS ARTISTS KONTOR TOP OF THE CLUBS – DIE GRÖSSTEN DANCE-HITS AUS 2016 3 CDs | Unter anderem mit Glasperlenspiel und Martin Solveig-3 CD & DOWNLOAD: OUT 04.11.2016

Eine Collection, die für jeden Dance-Musik Fan ein MUSS ist!Tracklist:CD1: Top Of The Clubs01. Alan Walker - Faded02. Stereoact feat. Kerstin Ott - Die Immer Lacht03. Glasperlenspiel - Geiles Leben (Madizin Single Mix)04. Galantis - No Money05. The Chainsmokers feat. Daya - Don’t Let Me Down06. Major Lazer feat. Nyla & Fuse ODG - Light It Up (Remix)07. David Guetta feat. Sia - Bang My Head08. Mike Posner - I Took A Pill In Ibiza (Seeb Remix)09. Kygo feat. Maty Noyes - Stay10. Martin Solveig feat. Tkay Maidza - Do It Right11. DJ Antoine feat. Jay Sean - Weekend Love (DJ Antoine vs Mad Mark 2k16 Edit)12. Dimitri Vegas & Like Mike - Stay A While13. Filatov & Karas - Tell It To My Heart14. Sean Paul feat. Yolanda Be Cool & Mayra Veronica - Outta Control (Rico Bernasconi Edit)15. Jerome & Eric Chase - Close To You16. Komo feat. Clare Sophia - Let Me Love You17. Kriss Raize feat. David Celine - Turn Me On (Hold You)18. Fun Factory - Turn It Up19. Neptunica - Poseidon20. Eva Simons feat. Sidney Samson - BludfireCD2: Deep Sounds01. Gestört aber GeiL feat. Sebastian Hämer - Ich & Du02. Robin Schulz & J.U.D.G.E. - Show Me Love03. Alle Farben feat. YOUNOTUS - Please Tell Rosie04. Lost Frequencies feat. Sandro Cavazza - Beautiful Life05. Topic feat. Nico Santos - Home06. WHTKD - Say To Me07. Ben Delay - I Never Felt So Right08. MICAR - Sleep Alone09. Tobtok feat. River - Fast Car10. Clément Bcx - Miracle In The Middle Of My Heart11. Consoul Trainin - Take Me To Infinity12. Lexer - Forgive Me13. EDX feat. Mingue - Missing14. Nora En Pure - Morning Dew15. The Him feat. Son Mieux - Feels Like Home16. AirDice feat. Ben Cocks - Your Firefly17. Apexape - Joy & Pain18. Liion - Can You Feel The Sound19. Manuel Riva & Eneli - Mhm Mhm20. Sans Souci feat. Pearl Andersson - Sweet HarmonyCD3: Festival Sounds01. Major Lazer & Showtek - Believer02. Le Shuuk - Infinity03. Dimitri Vegas & Like Mike vs W&W - Arcade04. Afrojack & Hardwell - Hollywood05. Gestört aber GeiL & Marc Narrow - Geh Nicht Weg (Sean Finn Remix)06. Armin van Buuren feat. Kensington - Heading Up High07. Moby - Go (Hardwell Remix Edit)08. Scooter - Oi09. Wolfpack & Warp Brothers - Phatt Bass 201610. W&W & Hardwell & Lil Jon - Live The Night11. Rene Rodrigezz feat. Robbie Wulfsohn - We Are We Are12. MATTN & Futuristic Polar Bears - Café Del Mar 2016 (Dimitri Vegas & Like Mike vs Klaas Mix)13. Cuebrick & Le Shuuk - Reality14. Bassjackers - F*CK (Dimitri Vegas & Like Mike Edit)15. Le Scorpion - Stagedive16. Don Diablo & Khrebto - Got The Love17. R3hab & Quintino - Freak (VIP Remix Edit)18. Der HouseKaspeR - Streak19. twoloud - Affected20. Borgeous, Rvssian & M.R.I. feat. Sean Paul - Ride ItQUELLE KONTOR RECORDS