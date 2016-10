Straubinger Bluetone Festival gibt erste Acts bekannt- Der Vorverkauf hat begonnen-Sarah Connor und Kaya Yanar entern Bluetone 2017

dem Komiker geben die Veranstalter des Bluetone Festivals in Straubing (28.6.-2.7.17) die ersten Acts bekannt und damit den Startschuss für den VorverkaufAuch für 2017 hat sich Bluetone einen genreübergreifenden Mix sowie sensationelle Stars auf die blaue Fahne geschrieben und bereits zwei der gefragtesten deutschen Künstler für das Festival vom 28. Juni bis 2. Juli 2017 in Straubing verpflichten können: „Sarah Connor wird das Publikum mit ihrer Gänsehaut-Stimme erobern, und wir erleben den besten Kaya Yanar aller Zeiten. Einfach Unterhaltung der Güteklasse A!“, sagt Geschäftsführer Ralph Huber. Der Vorverkauf startet am 13. Oktober. Allround-Talent Sarah ConnorÜber 200.000 verkaufte Tickets für ihre Live-Termine. Fast wöchentlich jagt eineErfolgsmeldung die nächste. Aufgrund der hohen Nachfrage setzt sie ihreMuttersprache-Tournee nun auch 2017 fort. Mit Sarah Connor holen die Bluetone Veranstalter die deutsche Pop- und Soulsängerin am 29. Juni 2017 auf die Bühnedes Palastzeltes in Straubing. „Live ist sie ein Allround-Talent, was sie immer wieder unter Beweis stellt“, sagt Huber.Mit ihrem inzwischen mit Dreifach-Platin ausgezeichneten und bisher erfolgreichsten Album MUTTERSPRACHE überraschte und begeisterte die Popsängerin alte und neue Fans. Ihre Single „Wie schön du bist“ landete wochenlang in den Top 10 der deutschen Charts. Ihre ehrliche und natürliche Art verleiht ihrer Musik die Glaubwürdigkeit, für die sie ihre Fans so lieben und wofür sie die Künstlerin mit Textsicherheit und vielen emotionalen Momenten belohnen.Kaya Yanar und sein ganz persönlicher „Planet Deutschland“Was ist nochmal typisch Deutsch? Weihnachten? Der Nikolaus kommt aus derTürkei, der Weihnachtsmann aus den USA, Gartenzwerge aus Österreich und –sensationell – Goethe hatte türkische Vorfahren! Der Weltenbummler unter denKomikern hat viele Länder bereist und musste schon so einige Kulturschocksverdauen, aber „Planet Deutschland“ fasziniert ihn noch am meisten. Kaya erzählt in seinem Auftritt am 2. Juli 2017 vormittags in Straubing unter anderem, warum erHausverbot in einem Hotel bekommen hat, beim Kölner Rosenmontagszug nichtmehr mitmachen darf, aus dem Yoga Unterricht geworfen wurde und einemSchmetterling ein Lied gewidmet hat. Klar, dass er all seine schrägen Erlebnisse und Eindrücke auch mit seinen Fans in Straubing teilen muss. „Mit Sicherheit wird sich unser Publikum in der einen oder anderen Geschichte wiedererkennen“, so Ralph Huber. „Es wird sofort witzig und spontan.“Termine und Tickets:Bluetone Festival vom 28. Juni bis 2. Juli 2017