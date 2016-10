SIGGI SCHWARZ & FRIENDS featuring: ANDREAS KÜMMERT, JESSY MARTENS-Live in Heidenheim-CD Premiere

Live Premiere des neuen Albums „ Heart & Soul“!Schwarz wird zusammen mit seiner großartigen Band und Sänger ANDRE CARSWELL, die großen Hits der Rockgeschichte – das Beste von Bryan Adams bis ZZ Top, authentisch, kraftvoll und mit seinem gefühlvollen Gitarrenspiel auf einmalige Art & Weise covern. Siggi Schwarz hat mit vielen dieser weltbekannten Rockikonen über die Jahre hinweg im Studio und auf der Bühne zusammengearbeitet, was Ihm selbst eine große Authenzität verleiht! Als Special Guests hat er den „The Voice of Germany“ Gewinner ANDREAS KÜMMERT und die Hamburger „Blues Award 2014 „ Gewinnerin JESSY MARTENS mit dabei, die momentan wohl als die besten deutschen Soul & Blues Stimmen gehandelt werden! Erst im Juli 2016 veröffentliche Schwarz mit den beiden Stimmwundern das Album „ Heart & Soul“, das überall für große Begeisterung sorgte und in kurzer Zeit zum Verkaufsschlager wurde. Daraus wird Schwarz mit Band und den hochkarätigen Gästen, dann erstmalig „Live“ die faszinierenden Interpretationen der Evergreens wie „When a man loves a woman“, „People get ready“ oder „Ain’t no sunshine“ quasi als Weltpremiere aufführen. Es verspricht ein Abend voller grandioser Momente mit dem Besten aus Rock, Blues, Soul zu werden!Tickets an allen bekannten Vorverkaufsstellen, HZ Ticketshop, Reservix,