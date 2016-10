S4TP gehen dieses Jahr auf große Deutschland-Tour!-Tickets noch im Vorverkauf

Für die größte Reichweite bei YouTube sorgt Schirmherr „Mr. Trashpack“ mit fast 800.000 Abonnenten, der die Moderation in Berlin und beim Finale in Stuttgart übernehmen wird, der den Sonderpreis auf den Videodays verleihen wird, und der, ebenso wie allerdings auch die anderen Youtuber, die insgesamt für eine Reichweite von über 2 Mio. Abonnenten sorgen, vor und nach der Veranstaltung (als Vorankündigung mit separatem Video, als Shoutout bei Facebook und mit dem Veranstaltungsvideo nach der Veranstaltung) auf seinem Youtube-Channelfür Wirbel und Reichweite sorgen wirdWas bereits bei dem Launch des Projekts in Stuttgart gelungen ist, nehmen wir uns auch als Ziel für die Tour:Wir bringen völlig unterschiedliche Musiker an einem Abend auf einen Nenner, sorgen für gegenseitige Offenheit und Respekt untereinander und schaffen dabei für das Publikum ein ganz besonderes und unterhaltendes Ambiente, welches wir über die Videos auch zu den Leuten nach Hause transportieren.Die S4TP- Show fand 2014 und 2015 regelmäßig in Stuttgart statt undgeht ab Ende des Monats auf Deutschland-Tour nach Hamburg (10.11.), Köln (16.11.), Berlin (19.11.), München (23.11.) und natürlich Stuttgart (28.10., Finale: 06.12.).Für die Headliner-, Co-Headliner- und Moderations-Slots haben wirfolgendes Line-Up: Hamburg, Gruenspan, 10.11.2016Headliner: Michael SchulteSupport: Kim LeitingerModeration: Krisy Dolices (tbc), Der Schlaumacher (tbc)Köln, CBE, 16.11.2016Headliner: GreeenSupport: Ees, der AsiateModeration: Der Schlaumacher (tbc)Berlin, 19.11.2016Headliner: Riders ConnectionSupport: Black PrezModeration: Mr. Trashpack (tbc)München, 23.11.2016Headliner: Sebastian SturmSupport: Mystery Brotherz (tbc)Moderation: Open Mind (tbc)Finale:Stuttgart, Im Wizemann, 6.12.2016Headliner: Kids of AdelaideSupport: Fejwar (tbc)Moderation: Jungesellen (tbc), SchinkenBrothersDie Show wird auch auf Live-Streams übertragen, u.A. auch die Aufnahmen einer 360 Grad Kamera. Durch Moderation, DJs, Co-Headliner und Headliner und durch die Abstimmung ist das Publikum durchweg bestens unterhalten!

