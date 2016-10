OTTO HOLDRIO AGAIN LIVE 2016/2017-Otto kommt unter anderem 2017 in die Ulmer Donauhalle-Tickets ab sofort im Vorverkauf

Jetzt geht Otto endlich dahin zurück, wo er hingehört und hergekommen ist: auf die Bühne.Und das inzwischen schon im 101. Jahr! Denn Bühnenjahre zählen ja doppelt. Und sein Goldenes Bühnenjubiläum hat er 2015 gefeiert: „Seit 50 Jahren steht Otto auf der Bühne“, das war überall zu lesen. Dabei steht er auf der Bühne eigentlich niemals, zumindest nicht still: Otto springt und hüpft, tanzt und singt, jodelt und brodelt vor Energie. Im Herbst 2016 geht's wieder los: Mit seinem neuen Programm "Holdrio Again" tourt Otto wieder durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Mehr als hundert Shows sind angedroht. Mit dabeisind viele gute Bekannte: Urzeit-Faultier Sid ist mit Otto verabredet – und bestimmt nicht zum Aussterben, Koch-Urgestein Louis Flambée bereitet auf der Bühne seine neuesten Rezepte zu - an guten Tagen bekommen einige Zuschauer sogar etwas ab, und damit die Kleinen im Publikum nicht zu kurz kommen, bringt Otto auch noch sein Eigengewicht in Plüsch-Ottifanten mit. Dazu gibt es natürlich neue Lieder, Geschichten, Gags und Überraschungen. Prominente Kollegen werden auch dieses Mal die Vorlage für aktuelleHänsel und Gretel-Versionen liefern!"Immer wieder werde ich gefragt, was ich denn nun am liebsten mache - Fernsehen, Filme, Ausstellungen oder Live-Shows", sagt Otto. "Eigentlich alles! Aber am allerbesten gefällt esmir allein auf der Bühne. Natürlich nicht ganz allein: Wenn ein paar Zuschauer da sind, macht es noch mehr Spaß, und vor ein paar tausend gebe ich mein Bestes. Denn dafür mache ich den ganzen Quatsch doch überhaupt! Damit mein Publikum Spaß hat. Und ich selbst natürlich auch! Bis dahin kann ich nur sagen: 'Holdrio Again!Termine:18.10.2016 | Reutlingen, Stadthalle Reutlingen29.10.2016 | Göppingen, EWS Arena30.11.2016 | Karlsruhe, Schwarzwaldhalle01.11.16 l Ravensburg, Oberschwabenhalle13.04.2017 l Ulm, Donauhalle02.05.2017 l Saarbrücken, Saarlandhalle04.05.2017 l Baden-Baden, Festspielhaus