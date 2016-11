Open Air-Tour 2017 Die Söhne Mannheims in Wiblingen im Klosterhof-Tickets ab sofort im Vorverkauf

Nach Fury in the Slaugherhouse steht damit bereits das zweite Konzert der Open Airs 2017 im Klosterhof fest.Schon als sie Ende 2000 ihr Debütalbum „Zion“ veröffentlichten, erspielten sich die „Söhne Mannheims“ eine riesige Fangemeinde. Ihre Texte hatten genau das, was andere Bands nur sehr vorsichtig umsetzten – sie polarisierten.Drei Jahre später erschien dann das Nachfolgealbum „Noiz“. Ambitioniert und voller Tatendrang setzten die nunmehr 14 Mitglieder ihre unvergleichliche Mixtur aus R&B, Soul, Rap, HipHop und Pop um.Neben den mittlerweile fünf Alben und der DVD hat die Band auch zwei Bücher veröffentlicht: Im Oktober 2005 erschien zum 10jährigen Bestehen der Söhne Mannheims der Bildband „Mitten unter Euch...“. Fast zeitgleich erschien das Songbook „Best of Söhne Mannheims“.Doch vor allem live begeistert die Band ihr Publikum durch ihre unbändige Spielfreude. Kaum einer Band gelingt es, dem Publikum ein solch euphorisches Live-Feeling zu vermitteln wie den Söhnen Mannheims. Die bunte Truppe mit vier Sängern, zwei Rappern und zwei Schlagzeugern, die insgesamt 14 Musiker umfasst, steht für ein spektakuläres, opulentes Bühnenfest, das die Zuschauer mitreißt und stets leidenschaftliche Reaktionen auslöst. In eineinhalb Jahrzehnten haben sich die Söhne Mannheims vom eklektischen Kollektiv zur absoluten Kultband entwickelt. Aus der musikalischen Kommune um Xavier Naidoo ist eine der populärsten Formationen Deutschlands entstanden.Nach einer Live-Verschnaufpause war die Band kürzlich ins Studio zurückgekehrt, um ein neues Album aufzunehmen, das voraussichtlich im April 2017 erscheint. Danach werden die Söhne Mannheims zuerst auf eine Clubtour gehen, an die sich dann verschiedene Open-Air-Konzerte anschließen, darunter auch das in Ulm-Wiblingen.Der Vorverkauf für das Konzert der Söhne Mannheim hat soeben begonnen.Karten gibt es bei den Geschäftsstellen der Tageszeitungen, beim traffiti SWU-ServiceCenter Ulm Neue Mitte, bei den bekannten Vorverkaufsstellen und unter südwestpresse.de/ticketshop.Ticket Hotline 07 31 / 156 855Rollstuhlfahrerplätze und Eintrittskarten für Menschen mit 100% Schwerbehinderung und der Notwendigkeit einer Begleitperson sind ausschließlich bei Provinztour unter Tel. 07139/547 oder ticket@provinztour erhältlich.Aus Sicherheitsgründen haben Kinder unter 6 Jahre bei unbestuhlten Veranstaltungen auch in Begleitung eines Erwachsenen keinen Zutritt.