Neues Album erscheint bald

Wie immer sind die Privilegierten der Hardstyle-Szene heißer als heiß und so sind wir stolz darauf zu verkünden, dass unsere 4CD-Compilation von den Da Tweekaz, Bass Modulatoren, Phuture Noize und E-Force gemixt wurde.Der ganze Körper wird zu den Tunes von Audiofreq, Coone, Devin Wild, Wildstylez, Noisecontroller, JNXD, B-Front, Ran-D, Adaro, Gunz für Miete und Alpha2 vibrieren. Wir könnten die Liste immer so weiterführen, aber wir sind schon jetzt zu 100% sicher, dass ihr drauf abfahren werdet. Unser Rat ist deshalb, überprüft es einfach selbst!Ps.: Vergesst nicht geeignete Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, denn diese fetten Beats werden Eure Ohren zertrümmern! HIER könnt ihr die harten elektronischen Klänge vorbestellenHARD BASS 2017VÖ: 03.02.2017Label: Be Yourself MusicFormat: 4CD-Compilation & DownloadTRACKLISTINGCD1 mixed by Da Tweekaz1. Paul Elstak - Luv U More (Da Tweekaz Remix)2. Sephyx feat. Mr Shammi - You Got The Rhythm3. Audiofreq - Audiofile.0014. Coone & Da Tweekaz - D.W.X. (10 Years Dirty Workz Mix)5. Code Black feat. Elle Vee - WildOnes6. Adrenalize - Robot Love7. Wasted Penguinz & Crisis Era - Take Me Away8. Darren Styles - Come Running (Atmozfears Remix)9. Ecstatic - Hold You10. Josh & Wesz - Believe11. Crisis Era - Mosh Pit12. D.E.Q - Dubnium13. Da Tweekaz feat. Matthew Steeper - Tomorrow14. Cyber - Lost Town15. Refuzion - Move Ya16. NSCLT - Do It17. D-Block & S-te-Fan - Music Made Addict (The Prophet Remix)18. Audiofreq - The Grid19. Darren Styles - Save Me (Wasted Penguinz Remix)20. Audiotricz & Atmozfears - What About Us21. Devin Wild - Components Of Matter22. Raw Harmony & GSB - My Night23. Da Tweekaz & Sub Zero Project - DRKNSSCD2 mixed by Bass Modulators1. Bass Modulators - Let It Move Ya2. Wildstylez & Villain - Make The Crowd Move3. Galactixx - Unfold4. Noisecontrollers & Bass Modulators - See The Light5. Wildstylez - A Complex Situation6. Noisecontrollers - Savannah7. Noisecontrollers & Bass Modulators - Holding On8. Bass Modulators - Oxygen (Orchestral Mix)9. The Prophet & The Ultimate MC - Mission Impossible10. Bass Modulators - Requi3m11. Noisecontrollers & Bass Modulators - Het Gevoel van (Hard Bass Edit)12. Bass Modulators - Mantra13. Audiotricz - Let There Be Light14. Brennan Heart - Running Late (Brennan Heart & Code Black MF Earthquake Rawmix)15. Wildstylez & Noisecontrollers - Cats, Jets and Breaks16. JNXD - Spectrum Of Sound17. Armin Van Buuren vs Human Resource - Dominator (Bass Modulators Remix)18. Brennan Heart & Zatox - God Complex19. Devin Wild & Sub Zero Project - Meltdown20. Noisecontrollers - SamaraCD3 mixed by Phuture Noize1. Phuture Noize - I Got Noize2. Prefix & Density vs The Vision - Feel It3. Audiofreq - Timebomb4. Phuture Noize - The Temple5. Udex - Final Theory6. Phuture Noize - Fire7. B-Front & Phuture Noize - The Paradox8. Ran-D & Alpha2 - Blinded9. Break Zero - Vengeance10. Phuture Noize - The Worlds Beyond11. Donkey Rollers - The Fusion Of Sound12. Adaro & Hard Driver - Smack13. Phuture Noize - Walls Crashin’ Down14. Digital Punk & Sub Sonik - Bring It To ‘Em Raw15. Regain & Phuture Noize - Don't Look Down16. Krowdexx & Enemy Contact - Get Paid17. Digital Punk & Adaro - Bring You The Pain18. Phuture Noize - The Grind19. Hard Driver & Radical Redemption - Reloaded20. Apexx - AK-4721. Delete - GenocideCD4 mixed by E-Force1. E-Force & Luna - Kill The Noise2. Gunz For Hire - No Mercy3. Crypsis & Luna - Torture (Frequencerz Remix)4. E-Force - Boomstick5. Kronos & Malua - Ahah6. Alpha2 - Betrayal - Sub Zero Project Remix7. RVAGE - About To End This8. Regain - About Me9. Digital Punk - Hate On Me10. E-Force & Bass Chaserz - Attack11. High Voltage & D-Sturb - Nasty Bitch12. Warface & D-Sturb feat. Kim Leyers - Focus13. War Force - Devastation14. Minus Militia - Prodigious15. War Force - Justice16. Regain & Insidiouz - No Survivors17. Rebelion & Warface - Pushing Boundaries18. Rebelion - Rawfare (D-Sturb Remix)19. RVAGE - Bad Motherf#cker20. War Force - Triumph21. Ncrypta - Helix22. Rebelion & Delete - Mayday23. Crypsis - You Know (Minus Militia Remix)