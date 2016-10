Lost Frequencies „Less Is More"-Neues Album kommt auf den Markt

Mit seinem Hit „Are You With Me“ gewann der sympathische Belgier in diesem Jahr zwei ECHOs in der Kategorie „Hit des Jahres“ und „Dance International“. Darüber hinaus wurde „Are You With Me“ mit über 66.000 Einsätzen zum meist gespielten Song im Deutschen Radio gekürt und zweifach mit Platin sowie dreifach mit Gold ausgezeichnet. Auch der Nachfolge-Hit „Reality“ landete auf Platz #1 der Charts und erlangte Gold- und Platinstatus.Lost Frequencies„Less is More“ (Album)Label: Kontor RecordsVÖ: 21.10.2016 (Download & Stream)Tracklisting:1. Lost Frequencies feat. Axel Ehnström - All or Nothing2. Lost Frequencies - What Is Love 20163. Lost Frequencies feat. Sandro Cavazza - Beautiful Life4. Lost Frequencies feat. Jake Reese - Sky Is the Limit5. Lost Frequencies feat. Janieck Devy - Reality6. Lost Frequencies - Dance with Me7. Lost Frequencies - In Too Deep8. Lost Frequencies feat. Joakim Wilow - Dying Bird9. Lost Frequencies - Funky'n Brussels10. Lost Frequencies - Send Her My Love11. Lost Frequencies feat. Nick Schilder - Lift Me Up12. Lost Frequencies - Are You with Me13. Lost Frequencies - St. Peter14. Lost Frequencies - Selfish Love15. Lost Frequencies - Footsteps in the Night16. Lost Frequencies - What Goes Around Comes Around