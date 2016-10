Kulturamt knüpft am Flair vergangener Tage an Konzert der Burgauer Alphornbläser am Sonntag, 30. Oktober, in den Städtischen Anlagen

Auftreten werden die Burgauer Alphornbläser, die auf fast 30 Jahre Konzerterfahrung zurückblicken können. Die Burgauer sind nicht nur in ihrer unmittelbaren Umgebung bekannt: Neben Auftritten in ganz Deutschland waren die Musiker schon in Österreich, Italien und der Schweiz zu Gast. Auch im Radio waren sie schon mehrmals zu hören. Im Fernsehen wurden sie bei einem Liveauftritt gesendet.Die Burgauer Alphornbläser spielen drei-,vier- und fünfstimmige Stücke. Neben traditionellen Alphornrufen aus Vorarlberg, der Schweiz und dem Allgäu sowie moderner Alphornliteratur namhafter Komponisten stehen vor allem die 24 Eigenkompositionen von Wilhelm Stadter, der Präsident und musikalische Leiter des Vereins, auf dem Programm. Darunter sind Walzer, Polkas, Märsche, Messen und konzertante Stücke. Beendet wird jeder Vortrag mit einem Juchzer oder „Fertig“-Ruf.Die Veranstaltung findet im Rahmen des Günzburger Kultursommers statt und wird vom Günzburger Rotary Club unterstützt. Das Konzert beginnt um 11.30 Uhr am Pavillon in den Städtischen Anlagen. Der Eintritt ist frei. Bei Schlechtwetter entfällt das Konzert.