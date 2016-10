Kluftinger kommt nach Neu- Ulm- Karten im Vorverkauf

Über 5 Millionen Bücher haben sie verkauft, Hunderttausende haben bereits ihre Liveauftritte gesehen. 2016 gibt es gleich zwei Bücher aus der Feder des Bestseller-Autorenduos Klüpfel & Kobr: „In der ersten Reihe sieht man Meer“ und „Himmelhorn“, der neueste Fall von Kommissar Kluftinger, der im Herbst in die Läden kommt. Gründe genug für ein neues Bühnenprogramm, mit dem die beiden ab Herbst 2016 auf Tour gehen.Am 19.01.17 (20:00 Uhr): Klüpfel & Kobr „Achtung Lesensgefahr!“ sindim Edwin-Scharff-Haus, Neu-UlmKarten sind u.a. erhältlich:- im Südwestpresse Pressehaus (Tel. 0731/ 156855),- im ServiceCenter Neue Mitte (Tel. 0731/ 166 21 77),- in der ADAC Geschäftsstelle Neue Strasse,- bei Südfinder (Ticket, Tel. 0751 29 555 777, www.südfinder.de/ticket),- bei Eventim (Tel. 01806 / 570070; 0,20 €/Anruf inkl. MwSt. aus den Festnetzen, max. 0,60 €/Anruf inkl. MwSt. aus den Mobilfunknetzen) und allen angeschlossenen VVKStellen,- sowie im Internet unter www.eventim.de, www.printyourticket.de und www.konzertbuero-augsburg.de.Dabei geht es natürlich um die Hauptfigur ihrer Krimireihe, Kommissar Kluftinger, der im neuen Buch neben einem verzwickten Kriminalfall auch privat wieder mit der Tücke diverser Objekte zu kämpfen hat. Intimfeind Doktor Langhammer ist ebenfalls wieder mit von der Partie, und in der Familie ist die Aufregung groß, seitdem sich Nachwuchs angekündigt hat.Darüber hinaus werden Klüpfel & Kobr diesmal auch ein bisschen 80er-Jahre-Urlaubsatmosphäre verbreiten. Denn genau darum geht es in ihrem Buch „In der ersten Reihe sieht man Meer“, das im März 2016 erschienen ist. Dabei haben sie ihre eigenen Familienferien-an-der-Adria-Traumata humoristisch verarbeitet und lassen die Zeit wieder aufleben, als noch Salamibrot statt Saltimbocca angesagt war und der pikante Duft von Salzwasserkloake und Tiroler Nussöl über dem Teutonengrill lag. Dazu gibt’s Badehosen-Beweisfotos aus ihrer Jugend. Wer’s nicht sehen will, muss sich eben die Augen zuhalten. Wer die Lesungen der beiden kennt, weiß natürlich, dass es auch dann richtig was zu lachen gibt, wenn die Buchdeckel mal zugeklappt sind, und sie sich selbst auf die Schippe nehmen oder live mit dem Publikum interagieren. Und wer die Lesungen der beiden nicht kennt, sollte das auf jeden Fall schleunigst ändern...!Über die AutorenVolker KLÜPFEL und Michael KOBR sind seit der Schulzeit befreundet. Nach ihrem Überraschungs-erfolg Milchgeld erschienen Erntedank, ausgezeichnet mit dem Bayerischen Kunstförderpreis 2005 in der Sparte Literatur, Seegrund, Laienspiel, für das die Autoren 2008 den Leserpreis Corine erhielten, Rauhnacht, Schutzpatron, Zwei Einzelzimmer, bitte! und zuletzt Herzblut. Zudem gewannen sie 2008 und 2009 den MIMI, den Krimi- Publikumspreis des Deutschen Buchhandels sowie 2011 den Kulturpreis Bayern.Ausgewählte Pressestimmen„Kult wie Kommissar Kluftinger sind auch die Lesereisen von Klüpfel und Kobr.“ (Welt am Sonntag)„Richtig gut sind Klüpfel und Kobr, wenn sie sich gegenseitig aufziehen und sich dabei gekonnt im Allgäuer Dialekt die verbalen Bälle zuspielen.“ (dpa)„Klüpfel und Kobr können nicht nur schreiben, sondern auch darstellen.“ (Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung)„Die Besucher im fast vollbesetzten Stadthallensaal unterhielten sich prächtig. Immer wieder gab’s begeisterten Zwischenapplaus.“ (Südwestpresse Online)„Mit liebevollen Frotzeleien gegen den jeweils anderen (…) sausten die Autoren förmlich durch den Abend.“ (Schwarzwälder Bote Online)