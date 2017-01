Holiday on Ice -Live in Neu- Ulm-Tickets im Vorverkauf

Vom 16. bis 19. Februar präsentiert HOLIDAY ON ICE dem Publikum in Ulm die fesselnde Story einer verbotenen Liebe zweier Menschen aus verschiedenen Welten. Die mitreißende Umsetzung und Performance des Shakespeare-Klassikers stammt von keinem geringeren als Olympiasieger und Eiskunstlauflegende Christopher Dean. Anders als in der berühmten Tragödie verspricht der britische Regisseur und Choreograf der Show ein fulminates Happy End. So sorgen Sehnsucht, Verlangen, Eifersucht und die einzig wahre Liebe für große Gänsehautmomente und atemberaubende Spannung in der ratiopharm Arena Ulm.Moderatorin und TV-Star Sylvie Meis aus den Niederlanden schenkt BELIEVE ihre unverwechselbare Stimme. Als sympathische Erzählerin, Testimonial und HOLIDAY ON ICE-Engel führt sie die Zuschauer auf in die Bühne integrierten Videoscreens durch die einzelnen Szenen der mitreißenden Geschichten von BELIEVE.34 internationale Eiskunstläufer und Artisten nehmen die Besucher mit in eine magische Szenerie auf Eis. Spektakuläre Licht- und Soundeffekte versetzen das Publikum akustisch und visuell in zwei unterschiedliche Welten: Die industrielle, von Maschinerien geprägte Unterwelt trifft auf pulsierendes Leben voller Glanz und Glamour. Faszinierende Kostüme und eine beeindruckende Kulisse unterstützen die Geschichte des emotionalen Kampfes - packende und berührende Momente für alle Ulmer Eiskunstfans.Mit mehr als 328 Millionen Menschen (das ist Guinness-Rekord!) ist HOLIDAY ON ICE die meist besuchte Eisshow der Welt. Elemente aus Theater, Tanz, Oper, Pop, Magie, Musical und Akrobatik verbinden sich jedes Jahr in einer neuen Show zu einmaligen Performances. Und in über 70 Jahren Eis-Entertainment kommt viel zusammen: 3,385 km² Eis, 28.000 verschiedenen Kostümen, 16.000 Hüten und Perücken, sowie 5 Guinness-Buch-Einträge. Pro Jahr gastiert die beliebteste Eisshow der Welt in mehr als 75 Städten in 15 Ländern - und vom 16. bis 19. Februar auch bei Ihnen in Ulm.