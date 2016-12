Harry Reischmann:“ Im Moskauer Kreml zu spielen war schon ein Highlight“- Ein Interview mit dem Neu- Ulmer Drummer Harry Reischmann der bei Gregorian an den Drums sitzen wird.

: Du spielst die Gregorian Tournee. Wie kamst du zu der Gruppe?:Ja, ab 13. Januar 2017 sind wir wieder auf Tour.Ich kam im Januar 2011 zu Gregorian. Frank Peterson (Creator und Produzent von Gregorian) hat mit auf YouTube gefunden. Er sah meine Feuer Drum Show und wollte mich darauf hin bei der Gregorian „The dark side of the chant“ Tour dabei haben. Seitdem war ich, bis auf den Weihnachts,-Kirchen Touren immer dabei.: Wie lange Probt ihr vor den Auftritten?:Das hängt immer davon ab wieviel neue Songs und/oder Showelemente es gibt.: Wie schaut ein Tourneetag aus?:Der Tour Alltag ist im Grunde nicht ganz so spannend, da wir fast jeden Tag Shows haben oder Reisetage haben.Von dem her: Aufstehen im Hotel, Frühstücken, ab in den Bus (wo ich meistens schlafe oder DVD’s auf meinem Laptop anschaue), in der nächsten Stadt im Hotel einchecken, 1 – 2 Stunden „frei“ (Fitnessraum und Duschen, meistens bei mir), dann ab zur Halle, Soundcheck, Abendessen, Show, Autogrammstunde, zurück zum Hotel, manchmal ein Absacker an der Bar und dann wieder ab ins Bett.Und das wie bei „Täglich grüßt das Murmeltier“ im Grunde jeden Tag:Ihr wart mit eurer Tournee in mehreren Europäischen Ländern unterwegs. Wie erlebt man als Musiker solche Auftritte?:Unterm Strich ist mir egal in welcher Stadt oder in welchem Land ich bin, jeder Fan bekommt 150% von mir. Klar ist es natürlich cool im Akropolis Theater in Athen zu spielen oder im Moskauer Kreml, was Highlights sind. Aber im Grunde ist es egal, ob Stadthalle, Areno oder Open Air oder ob Deutschland, China, Isreal oder,….Von Land und Leute bekommt man eh eher weniger mit, da wir ja einen straffen Tourplan haben und ja nicht auf Urlaub sind.: Hattest du bei der Musikauswahl Einfluß ?:Nein: Es gibt ja jetzt noch einen zweiten Teil der „ Abschiedstournee“.Ihr kommt unter anderem in die Ratiopharm Arena. Ist das für dich etwas besonderes das Heimspiel?:Ja, ich finds super endlich mit Gregorian auch mal zuhause in Ulm /Neu-Ulm zu spielen,und freue mich auf viele bekannte Gesichter, Freunde, Bekannte und natürlich Familie im Publikum:Seit wann spielst du bei Gregorian?: Seit Januar 2011 – The dark side oft he chant tour: Sarah Brightman ist auf dem Album auch zu hören. Ist sie auf der Tournee auch mit dabei?:Nein .Manchmal besucht sie aber ihre Schwester Amelia, die bei Gregorian dabei ist.: Was werden die Besucher von Harry Reischmann zu sehen bekommen?:Lasst euch überraschen ;-): Was werden die Besucher in Neu- Ulm erleben?:Ein Gregorian best of Programm mit unglaublicher Licht Show und vielen spektakulären Effekten und allem anderen was die Fans so lang an Gregorian lieben.: Warum sollte man Gregorian Live erleben?:Es ist ein perfekter Mix aus großen Hits im neuen Gewand, außergewöhnlichen Sängern, einer großartigen Band und Amelia Brightman. Einer außergewöhnlichen Bühnen Show mit einzigartiger Lichtshow, Feuer / Pyroeffekten und mich muss man natürlich erlebt haben ;-)