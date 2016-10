Filatov & Karas - Tell It to My Heart.Neue Single veröffentlicht

Obwohl beide schon seit über zehn Jahren im Musikbusiness tätig sind, kreuzten sich die Wege von Filatov und Karas erstmals im Jahr 2012.Dmitry Filatov aka Filatov war lange Zeit Moderator der wöchentlichen Radiosendung DINAMIKA bei einem der größten russischen Radiosender. Außerdem veröffentlichte er bereits zwei Alben namens "Sunlight" und "Sound Fiction", die sich beide in Russland sehr gut verkauften. Im Jahr 2007 erhielt Filatov für den besten Dance-Track den russischen Radio Echo namens RDMA. Auch als DJ stand Filatov bereits mit Größen wie Bob Sinclar, Tomcraft und Armin van Buuren gemeinsam auf der Bühne.Alex Osokin aka Karas startete ebenfalls früh mit dem Produzieren von Musik. Seine Projekte veröffentlichte er unter Namen wie Man-Ro, Te5la, Raduga und eben Karas. Gleichzeitig betreibt er das Record Label “Adapter Records” und war, ähnlich wie Filatov, Host einer Radiosendung des selben Senders namens Russian DFM.Auf ihrer neuen Single haben Filatov & Karas diesmal einem bekannten Klassiker ihre markanten und eingängigen Sounds verliehen und neues Leben eingehaucht: Taylor Dayne’s gigantischem Welterfolg aus dem Jahr 1988 “Tell It To My Heart”.Hier könnt Ihr euch das Video zu „Tell It to My Heart“ angucken: