FASZINATION – Die neue Show der Ehrlich Brothers Ab dem 27. Dezember 2016 auf Tour-In der Neu- Ulmer Ratiopharm Arena mit einer Doppelshow

Auch in der Neu- Ulmer Ratiopharm Arena wird es eine Doppelshow geben. Am 11. März um 15 und um 20 Uhr gibt es die Ehrlich Brothers Live zu erleben.Karten sind erhältlich:

- im Südwestpresse Pressehaus (Tel. 0731/ 156855),

- im ServiceCenter Neue Mitte (Tel. 0731/ 166 21 77),

- in der ADAC Geschäftsstelle Neue Strasse,

- bei Südfinder (Ticket, Tel. 0751 29 555 777, www.südfinder.de/ticket),

- bei Eventim (Tel. 01806 / 570070; 0,20 €/Anruf inkl. MwSt. aus den Festnetzen, max. 0,60 €/Anruf inkl. MwSt. aus den Mobilfunknetzen) und allen angeschlossenen VVKStellen,

- sowie im Internet unter www.eventim.de, www.printyourticket.de und www.konzertbuero-augsburg.de.



In der neuen Show werden die Ehrlich Brothers einen echten Monstertruck aus dem Nichts erscheinen lassen, 8 Tonnen schwer und 2000 PS stark! Sie werden Menschen aus dem Publikum von einem Ort an einen anderen teleportieren und sie werden mit ihrer Harley Davidson durch die Luft fliegen. Der Aufwand der Show ist enorm: Allein neun LKWs sind nötig, um die Showrequisiten und das aufwendige Bühnenbild zu transportieren. Mit im Gepäck haben die Brüder außerdem Zauberkunststücke, die sie hautnah im Publikum vor den Augen der Zuschauer zeigen werden. Mit FASZINATION präsentieren die Ehrlich Brothers eine atemberaubende Show mit weltweit einmaligen Illusionen.Dank der großen Nachfrage sind bereits zahlreiche Zusatztermine und Nachmittagsshows in den Tourplan aufgenommen worden.Ehrlich BrothersFASZINATIONPremiere am 27. Dezember 2016 in der Fraport Arena in Frankfurt