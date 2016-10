Electric Sea Dance Festival 2016 Rostock erlebt einen Touch des Airbeat-One Feelings 10. Dezember 2016 Hanse Messe Rostock

Mit Danny Avila und den Ostblockschlampen kommen zwei weitere Mainacts exklusiv nach Rostock, die einen Hauch des großen Airbeat-One Festivals versprühen werden. So feierten Mitte Juli über 40.000 Fans aus 40 Nationen das größte elektronische Musikfestival Norddeutschlands. Zum zweiten Mal kommt nun die kleine Schwester der Airbeat-One an die Ostsee.In die größte Halle Mecklenburg-Vorpommerns wird erneut ein Teil der Mainstage des Airbeat-One Festivals gebaut. Jetzt steht das komplette Line up der Electric Sea Ausgabe 2016. Neben den schon genannten Gestört aber GeiL, Danny Avila und Ostblockschlampen ist auch Mike Perry mit dabei, der mit „The Ocean“ einen der Sommerhits 2016 lieferte. Krama und Infuso werden mit Live-Sets die Besucher verzücken, während der Hamburger DJ Boris Dlugosch für feinste House Sounds sorgen wird. Moti, Hochanstaendig, T.Noize, Schrittmacher, Anneli und Syncron komplettieren das Line up.Auch der GOA Floor ist einzigartig und lässt die dunklen Wintertage vergessen. Eine gigantische Laser- und Pyroshow wird die HanseMesse erhellen. LED-Wände, Konfetti und Co2-Kanonen versprühen pures Festival-Feeling. Und auch die Dekoration lässt einiges von der Jubiläumsausgabe der Airbeat-One zurückkehren.Tickets gibt es im Vorverkauf ab 24,90 Euro auf electric-sea.de sowie im Pressezentrum Rostock und der Ticketbox im KTC. Bustouren zum Electric Sea Dance Festival sind aus ganz Deutschland über feierreisen.de buchbar.Links:www.electric-sea.dewww.facebook.com/electric.sea.dance.festival